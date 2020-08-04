وزير التعليم يعقد مؤتمر اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2020.. بعد قليل

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بيانا رسميا أعلنت خلاله أنه بعد قليل، سيعقد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤتمرا لاعتماد نتيجة الثانوية العامة 2020.

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وسوف تتاح نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس بدءا من الساعة الثانية من ظهر اليوم، الثلاثاء، على موقع وزارة التربية والتعليم، ويمكن لمن يهمه الأمر الاستعلام عن رابط نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط هنا









وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يتقدم بالتهنئة لجموع الأسر المصرية، على ما حققه طلاب الثانوية العامة 2020، من نجاح وتفوق بامتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020.





وقال وزير التربية والتعليم: "أتوجه الشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاح امتحانات الثانوية العامة لهذا العام الدراسي".







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وتستعد الآن إدارة التطوير التكنولوجي بوزارة التربية والتعليم، لبدء إجراءات تحميل نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس على بوابة الثانوية العامة على موقع الوزارة تمهيدا لإتاحتها لجميع الطلاب بعد اعتمادها من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم .