نتيجة الثانوية العامة 2020 | إعلان قائمة الأوائل عبر هذا الرابط

جدير بالذكر أنه يتم اختيار اوائل الثانوية العامة 2020 وفقا للشروط التالية: أن يكون مصرى الجنسية ، وألا يكون تقدمه للامتحان هذا العام على نظام المنازل وألا يكون من الطلاب الباقين للإعادة ، وألا يكون قد سبق له الرسوب فى أى من الصفين الأول والثانى الثانوى .





وللوصول إلى قائمة محددة بأسماء اوائل الثانوية العامة 2020 ، تطلب الوزارة أسماء 10 طلاب متفوقين حاصلين على أعلى الدرجات من كل كنترول من كنترولات الثانوية العامة ، ثم تقوم لجنة عليا بفحص كل كراسات الامتحانات لهم ويتم مراجعتها مرة أخرى من خلال مستشار كل مادة ، ثم يتم عمل تقرير بأسماء الأوائل، وإعداد قائمة بترتيب أسمائهم ، ويراعى أن يكون أوائل الثانوية العامة من جميع نوعيات المدارس الحكومية والتجريبية والخاصة والدمج والمكفوفين ، و يتم مراعاة معيار ترتيب الأوائل وفقا لـ الدرجة الأعلى.





ولا تحدد أسماء الأوائل قبل انتهاء مرحلة التصحيح والمراجعة في الكنترولات، وفى حالة ما إذا تظلم أحد الطلاب ووصلت درجاته لنفس نتيجة أحد الطلاب الأوائل ، تصدر الوزارة قرارًا فوريًا بإضافة اسمه إلى قائمة اوائل الثانوية العامة وتعلن ترتيبه بشكل واضح للرأي العام.



