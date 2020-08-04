نتيجة الثانوية العامة 2020 | إعلان قائمة الأوائل عبر هذا الرابط

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سوف يتم اعلان أسماء اوائل الثانوية العامة ومجاميعهم على رابط نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس
على موقع وزارة التربية والتعليم اليوم.
وقالت وزارة التربية والتعليم : يمكن لمن يهمه الأمر متابعة عن رابط نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط هنا
لمتابعة اعلان اوائل الثانوية العامة 2020.
وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن قائمة أوائل الثانوية العامة 2020 تضم أكثر من 30 طالب وطالبة من جميع أنحاء الجمهورية .
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وكان قد أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أنه سيتم اعتماد نتيجة الثانوية العامة للعام ٢٠١٩-٢٠٢٠ في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء الموافق ٤ أغسطس ٢٠٢٠، ويعقب ذلك مكالمة الوزير الطلاب الأوائل وبعدها رسالة قصيرة للوزير للتعليق علي النتائج .
وسوف تتاح نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس ، بدءا من الساعة الثانية من ظهر اليوم إن شاء الله على موقع وزارة التربية والتعليم.
جدير بالذكر أنه يتم اختيار اوائل الثانوية العامة 2020 وفقا للشروط التالية: أن يكون مصرى الجنسية ، وألا يكون تقدمه للامتحان هذا العام على نظام المنازل وألا يكون من الطلاب الباقين للإعادة ، وألا يكون قد سبق له الرسوب فى أى من الصفين الأول والثانى الثانوى .
وللوصول إلى قائمة محددة بأسماء اوائل الثانوية العامة 2020 ، تطلب الوزارة أسماء 10 طلاب متفوقين حاصلين على أعلى الدرجات من كل كنترول من كنترولات الثانوية العامة ، ثم تقوم لجنة عليا بفحص كل كراسات الامتحانات لهم ويتم مراجعتها مرة أخرى من خلال مستشار كل مادة ، ثم يتم عمل تقرير بأسماء الأوائل، وإعداد قائمة بترتيب أسمائهم ، ويراعى أن يكون أوائل الثانوية العامة من جميع نوعيات المدارس الحكومية والتجريبية والخاصة والدمج والمكفوفين ، و يتم مراعاة معيار ترتيب الأوائل وفقا لـ الدرجة الأعلى.
ولا تحدد أسماء الأوائل قبل انتهاء مرحلة التصحيح والمراجعة في الكنترولات، وفى حالة ما إذا تظلم أحد الطلاب ووصلت درجاته لنفس نتيجة أحد الطلاب الأوائل ، تصدر الوزارة قرارًا فوريًا بإضافة اسمه إلى قائمة اوائل الثانوية العامة وتعلن ترتيبه بشكل واضح للرأي العام.
وقد وصلت قائمة أوائل الثانوية العامة العام الماضي إلى 40 طالبا وطالبة.