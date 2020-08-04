بتقدير مقبول وجيد.. ننشر التخصصات الجامعية المطلوبة للالتحاق بكلية الشرطة 2020

بدأت وزارة الداخلية اليوم فى تلقى طلبات الطلاب الراغبين فى الالتحاق بكلية الشرطة من الحاصلين من الحاصلين على ليسانس الحقوق "ذكور" بحد أدنى تقدير مقبول لهذا العام ٢٠٢٠ أو العام السابق ٢٠١٩، والحاصلين على المؤهلات الجامعية فى التخصصات التى تمثل احتياجا أساسيا لقطاعات الوزارة "ذكور وإناث" بحد أدنى تقدير جيد لهذا العام ٢٠٢٠ أو العام السابق ٢٠١٩.





وكان اللواء دكتور أحمد ابراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس اكاديمية الشرطة أعلن عن موافقة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية عن قبول دفعة جديدة من الضباط المتخصصين فى عدد من التخصصات وهى :



