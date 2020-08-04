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حوادث

بتقدير مقبول وجيد.. ننشر التخصصات الجامعية المطلوبة للالتحاق بكلية الشرطة 2020

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 11:17 ص
طلاب كلية الشرطة
طلاب كلية الشرطة
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مصطفى الرماح
بدأت وزارة الداخلية اليوم فى تلقى طلبات الطلاب الراغبين فى الالتحاق بكلية الشرطة من الحاصلين من الحاصلين على ليسانس الحقوق "ذكور" بحد أدنى تقدير مقبول لهذا العام ٢٠٢٠ أو العام السابق ٢٠١٩، والحاصلين على المؤهلات الجامعية فى التخصصات التى تمثل احتياجا أساسيا لقطاعات الوزارة "ذكور وإناث" بحد أدنى تقدير جيد لهذا العام ٢٠٢٠ أو العام السابق ٢٠١٩.

وكان اللواء دكتور أحمد ابراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس اكاديمية الشرطة أعلن عن موافقة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية عن قبول دفعة جديدة من الضباط المتخصصين فى عدد من التخصصات وهى : 

مجموعة الطب .. الطب البشري من الحاصلين علي درجه الدكتورا  او الماجستير في تخصص نفسية  وعصبية وكلي وصدر وجهاز هضمي وانف واذن وعظام ورمد من الذكور والاناث وتخصص جراحه عامه وجراحه مخ وأعصاب وجراحة قلب وصدر وجراحه عظام وجراحه مسالك وجراحه أورام واكفال وتجميل وقلب اطفال وجراحه قلب واوعيه دمويه ومسالك وتخدير وقلب ورعايه مركزه من الذكور فقط وتخصص باطنه وباطنه غدد وباطنة قلب وقسطرة قلب والرعايات واورام وجلديه واطفال ونساء واستقبال ومعمل تحاليل واشعة وسمعيات ورعاية مركزة اطفال وامراض دم وقلب واوعية دموية من الاناث فقط وفي تخصص العلاج الطبيعى الحاصلين علي بكالوريوس عام من الذكور والاناث والدكتوراه او الماجيستير من الاناث فقط  البكالوريوس من الذكور فقط وطب الاسنان من الحاصلين علي درجه الدكتوراة او الماجيستير من الذكور والاناث والحاصلين علي البكالوريوس من الذكور فقط والحاصلين علي والدكتوراه والماجستير والبكالوريوس من كلية الصيدلة للذكور والاناث والحاصلين علي بكالوريوس التمريض من الذكور والاناث والطب البيطري للحاصلين علي البكالوريوس من الذكور فقط .

مجموعه الهندسة .. نظام ٥ سنوات من الحاصلين علي البكالوريوس تخصص حاسبات واتصالات والكترونيات وميكانيكا قوي وكهرباء قوي وميكانيكا سيارات وميكانيكا انتاج وهندسة طبية وعمارة وبحريه ومدني من الذكور فقط  والحاصلين والحاصلين علي البكالوريوس في الحاسبات ونظم المعلومات نظام ٤ سنوات من الذكور والاناث. 

كما أعلنت اكاديمية الشرطة عن قبول الخريجين من كليات اقتصاد وعلوم سياسية قسم احصاء من الذكور وفنون تطبيقيه تخصص طباعه اناث وتصوير ذكور وتربية موسيقية نوعية تخصص موسيقي ذكور والمعهد العالي للسينما تخصص تصوير وصوت ومونتاج من الذكور وسياحه وفنادق من الذكور وكليه العلوم تخصص كيكياء عامه وميكروبيولوجي من الذكور واداب قسم مكتبات وعلم نفس واجتماع من الاناث وخدمه اجتماعيه من الاناث والزراعه قسم انتاج حيواني من الذكور وكليه الالسن تخصص انجليزي وفرنسي وترجمه فوريه من الذكور والاناث والسن لغات وترجمه تخصص انجليزي وفرنسي وروسي وعبري ولغات شرقيه وجمعيهم من الحاصلين علي درجه البكالوريوس والحاصلين علي الليسانس من كليه الحقوق ذكور فقط .
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