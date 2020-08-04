ننشر صور أوائل الثانوية العامة 2020 وبياناتهم وترتيبهم بالتفاصيل

وقال وزير التربية والتعليم إن 30 طالبا من أوائل الثانوية العامة 2020 كانوا من أبناء المدارس الحكومية، و3 أوائل من المدارس الرسمية لغات، وطالب واحد من المدارس الخاصة.





وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هناك أكثر من طالب حصلوا على المركز الأول مكرر في شعبة علمي علوم ومعظمهم من محافظة أسيوط.





وقال وزير التربية والتعليم إن الشئون القانونية في وزارة التربية والتعليم حققت هذا العام في العديد من القضايا والشكاوى والبلاغات الخاصة بالامتحان.





1074 قضية وشكوى، تخص 1145 طالبا و359 معلما. وأضاف وزير التربية والتعليم: "عدد الشكاوى والقضايا الخاصة بامتحانات الثانوية العامة هذا العام







