ننشر صور أوائل الثانوية العامة 2020 وبياناتهم وترتيبهم بالتفاصيل

اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، منذ قليل، نتيجة الثانوية العامة 2020، بحضور الدكتور رضا حجازي، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ونائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين.
وقال وزير التربية والتعليم: "أهنئ جميع الطلاب على هذا النجاح والتفوق"، مشيرا إلى أن هذه اللحظة فارقة لأنها لحظة اعتماد آخر نتيجة للثانوية العامة في شكلها التقليدي المعتاد".
وأضاف: "مصر فخورة بأنها نجحت في المرور بهذا العام الدراسي وامتحاناته بسلام لجميع الطلاب رغم كل الصعاب الخاصة بأزمة فيروس كورونا المستجد".
واستكمل تصريحاته قائلا إنه:
عدد المتقدمين للامتحان 660 ألفا و300 طالب
حضر الامتحان 601 ألف و280
عدد الناجحين 490 ألف و322
نسبة النجاح 81.5% وهي أعلى من العام السابق
نسبة النجاح في البنين 80%
نسبة النجاح في البنات 82.9%
وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن %18 من طلاب الثانوية العامة حصلوا هذا العام على أكثر من 95%.
وقال وزير التربية والتعليم إن اوائل الثانوية العامة هذا العام عددهم 39 طالبا وطالبة ، مقسمين كالتالي:
- 12 طالبا من شعبة علمي علوم ، منهم 7 بنين و5 بنات
- شعبة الأدبي 14 أوائل، منهم 3 بنين و11 بنات
وقال وزير التربية والتعليم إن 30 طالبا من أوائل الثانوية العامة 2020 كانوا من أبناء المدارس الحكومية، و3 أوائل من المدارس الرسمية لغات، وطالب واحد من المدارس الخاصة.
وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هناك أكثر من طالب حصلوا على المركز الأول مكرر في شعبة علمي علوم ومعظمهم من محافظة أسيوط.
وقال وزير التربية والتعليم إن الشئون القانونية في وزارة التربية والتعليم حققت هذا العام في العديد من القضايا والشكاوى والبلاغات الخاصة بالامتحان.
وأضاف وزير التربية والتعليم: "عدد الشكاوى والقضايا الخاصة بامتحانات الثانوية العامة هذا العام 1074 قضية وشكوى، تخص 1145 طالبا و359 معلما.
وأوضح وزير التربية والتعليم أن محافظة الجيزة حظيت بأعلى نسبة من المخالفات في امتحانات الثانوية العامة هذا العام.
وقال وزير التربية والتعليم إن حالات الغش بالمحمول 450 قضية، و41 قضية تصوير و نشر للامتحانات على السوشيال ميديا، و28 قضية حيازة محمول داخل لجنة الامتحان، و31 حالة غش بالوسائل والطرق الأخرى.
وأوضح وزير التربية والتعليم أنه تم اتخاذ العقوبات ضد الطلاب المخالفين، مشيرا إلى أنه تم إلغاء الامتحان والحرمان من دخول الامتحان مدة عامين لـ 85 طالبا، بالإضافة لإحالتهم للنيابة العامة، وتم إلغاء الامتحان وحرمان من دخول الامتحان لمدة عام واحد لـ 214 طالبا.
وفيما يلي ينشر موقع "صدى البلد" صور أوائل الثانوية العامة وبياناتهم وترتيبهم بالتفصيل.