AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

ننشر أسماء أوائل الثانوية العامة لعام 2020

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 11:10 ص
صدى البلد
Advertisements
ياسمين بدوي
أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أسماء أوائل الثانوية العامة 2020 .

اقرأ أيضا | وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة 2020 بنسبة نجاح 81.5%.. صور

وجاءت أسماء أوائل الثانوية العامة كالأتى :" علمى علوم "  أحمد السيد برعي السيد .. أحمد عبدالناصر .. أحمد هشام عبدالرحيم .. تسنيم محمد حسن محمد و جورج سوريال و جوزيف إسحاق عوض .. رمضان نصحى فهمى .. روان أحمد عبدالمنعم .. شهد محمد عبدالمنعم .. صلاح الدين صبحي موسي .. مريم محمود أحمد .. ياسمين أسامة رجب .

شعبة " علمى رياضة "عمر عبدالسميع .. عمر وائل محمد .. أحمد السعيد محمد .. أحمد يسري عبد الحميد .. أشرف أحمد حامد .. أمل ياسر السيد .. جورج الهانى ويلسون .. سهيلة أيمن عبدالحكيم .. عبدالعاطى سلطان عطيه .. كريم محمد سعد .. محمد أحمد فوزى .. محمد خالد فؤاد .. يحي محمد فراغلى .

اقرأ أيضا | وزير التعليم: 18% من طلاب الثانوية العامة حصلوا على أكثر من 95% .. ومعظم الاوائل من المدارس الحكومية

شعبة الادب .. علا احمد سعد .. أحمد محمود صابر .. حبيبة محمود محمد عبدالله .. ريموندا أيمن عبده .. شاهيناز أيمن عبدالله ..إسماعيل أنور على .. آلاء حمدي فؤاد .. أية تامر شوقي .. جومانا محمد الزمبي .. رغدة محمد بيومي .. ريهام عماد مسلم .. سهيلة أحمد محمود .. عمر صلاح عبدالحميد .. ندى ياسر جودة .

سامية محمد عبدالقادر .. الزهراء عبداللاه  أحمد عبداللاه .. محمد يسري الصادق .. أحمد مصطفي محمود شرف .

وسوف تتاح نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس بدءا من الساعة الثانية من ظهر اليوم، الثلاثاء، على موقع وزارة التربية والتعليم، ويمكن لمن يهمه الأمر الاستعلام عن رابط نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط هنا

Advertisements

ترشيحاتنا

سالت دماؤها.. الاعتداء على عارضة أزياء أوكرانية بأحد شواطئ تركيا.. صور

سونى تصدم أصحاب أجهزة PlayStation 4 بهذا القرار

وزير التعليم يوضح تفاصيل نجاح امتحانات الثانوية العامة

شاهد.. السيارات التالفة في حادث حمو بيكا بمارينا

حكم الصلاة قبل دخول الوقت لعدم سماع الأذان | الإفتاء تجيب

نتيجة الثانوية العامة 2020 | إعلان قائمة الأوائل عبر هذا الرابط

AdvertisementS

بدء تحميل نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس على موقع التعليم لإعلانها عبر هذا الرابط

برقم الجلوس.. نتيجة الثانوية العامة 2020 عبر هذا الرابط

ننشر أسماء أوائل الثانوية العامة لعام 2020

طارق شوقي يصل وزارة التعليم لاعتماد نتيجة الثانوية العامة وتهنئة الأوائل

التعليم: أكثر من طالب حصلوا على 410 في علمي علوم معظمهم من أسيوط

أوقفوا استخدامها.. تحذيرات خطيرة من الباراسيتامول والإيبوبروفين لتسكين الآلام

نتيجة الثانوية العامة 2020 | إعلان قائمة الأوائل عبر هذا الرابط

تراجع عالمي ومستقر محلي.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4-8-2020

وفاة النائب سعيد العبودي عضو مجلس النواب عن دائرة بلبيس إثر تعرضه لأزمة قلبية

وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة ويهنئ الأوائل .. بعد قليل

وزير التعليم: أهنئ الأسر المصرية على ما حققه طلاب الثانوية العامة من نجاح وتفوق هذا العام

وزير المالية: الفاتورة الإلكترونية إجبارية فى نوفمبر لتحقيق العدالة الضريبية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مريضة تكتشف إصابتها بـ سرطان الرئة بسبب جلسة مانيكير.. اعرف الحكاية

شاهد.. السيارات التالفة في حادث حمو بيكا بمارينا

مراهق يفقد والديه بفارق 4 أيام بسبب وباء كورونا.. تفاصيل مؤثرة