التعليم: أكثر من طالب حصلوا على 410 في علمي علوم معظمهم من أسيوط

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن هناك أكثر من طالب حصلوا على المركز الأول مكرر في شعبة علمي علوم ومعظمهم من محافظة أسيوط.

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وقال وزير التربية والتعليم إن أبرز من حصلوا على المركز الأول مكرر في شعبة علمي علوم :

أحمد السيد برعي السيد 410 بني سويف

أحمد عبد الناصر 410 أسيوط

أحمد هشام عبد الرحيم أسيوط

تسنيم محمد حسن 410 أسيوط

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وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أن 18% من طلاب الثانوية العامة حصلوا هذا العام على أكثر من 95%.