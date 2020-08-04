التعليم: أكثر من طالب حصلوا على 410 في علمي علوم معظمهم من أسيوط

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن هناك أكثر من طالب حصلوا على المركز الأول مكرر في شعبة علمي علوم ومعظمهم من محافظة أسيوط.
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وقال وزير التربية والتعليم إن أبرز من حصلوا على المركز الأول مكرر في شعبة علمي علوم :
أحمد السيد برعي السيد
410 بني سويف
أحمد عبد الناصر 410 أسيوط
أحمد هشام عبد الرحيم أسيوط
تسنيم محمد حسن 410 أسيوط
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وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أن 18% من طلاب الثانوية العامة حصلوا هذا العام على أكثر من 95%.
- 13 طالبا من شعبة رياضيات ، منهم 11 بنين و 2 بنات
- 12 طالبا من شعبة علمي علوم ، منهم 7 بنين و 5 بنات
- شعبة الادبي 14 اوائل ، منهم 3 بنين و 11 بنات
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وقال وزير التربية والتعليم إن 30 طالبا من اوائل الثانوية العامة كانوا من ابناء المدارس الحكومية ، و 3 اوائل من المدارس الرسمية لغات ، وطالب واحد من المدارس الخاصة .