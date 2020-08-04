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أخبار البلد

دير المحرق يعلن فتح أبوابه أمام الزائرين طوال أيام الأسبوع

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 12:43 م
دير السيدة العذراء
دير السيدة العذراء مريم المحرق
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سامح سلام
أعلن دير السيدة العذراء مريم المحرق عن فتح أبوابه لاستقبال الزائرين طوال أيام الأسبوع من السادسة صباحا حتى السابعة مساء.

وذكر بيان صادر اليوم عن دير السيدة العذراء المحرق أن الزيارة للمنطقة الأثرية ستكون من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الرابعة مساء مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة.
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فتحت الكنائس القبطية الأرثوذكسية اليوم الإثنين، أبوابها أمام المصلين لحضور القداسات بعد قرار إغلاقها في 21 مارس الماضى بسبب تفشى فيروس كورونا وللحد من انتشاره بين المواطنين. 

وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية  ترتيبات الفتح التدريجي للكنائس، والمقرر لها اليوم، بعد غلق استمر لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقالت الكنيسة في بيان لها، "نشكر الله كثيرًا للتناقص المستمر في أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد، طبقًا للبيانات اليومية التي أصدرتها وزارة الصحة المصرية خلال الأسبوعين الماضيين".

وأضافت الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية، في بيان لها: "بناءً على تناقص أعداد الإصابة تقرر السماح بالفتح الجزئي للكنائس لإقامة القداسات وصلوات الإكليل والجنازات بدءًا من يوم الاثنين ٣ أغسطس الجاري، بما لا يزيد على فرد واحد في كل دكة، مع الالتزام الكامل بجميع الإجراءات الاحترازية".
 

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