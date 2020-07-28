للتهنئة بعيد الأضحى.. محافظ أسيوط يستقبل أسقفي منفلوط والدير المحرق

استقبل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بمكتبه الأنبا بيجول أسقف الدير المحرق والأنبا ثاؤفيلس أسقف ايبارشية منفلوط للأقباط الأرثوذكس وتوابعها وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الاضحى المبارك مثمنين جهود الوزير المحافظ لتحقيق التنمية المستدامة على أرض المحافظة ودعم تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى المحافظة الأكثر احتياجًا فضلًا عن تقديم كافة الدعم وتذليل العقبات لإحياء مسار محطات رحلة العائلة المقدسة والتي تحظى محافظة أسيوط بمحطتين منها.

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وأعرب محافظ أسيوط – خلال اللقاء – عن سعادته بتشريفهم بالزيارة وتقديم التهانى مؤكدًا أن مصر ستظل نموذجًا فريدًا للسلام والمحبة والمواطنة ورمزًا للوحدة والاستقرار والنسيج الوطني الواحد لافتًا الى أن المناسبات والأعياد الدينية في مصر تؤكد على روح المحبة والمودة والتسامح التى تؤلف بين قلوب المصريين جميعا داعيا المولى العلى القدير أن يحفظ مصرنا الغالية وأن يحفظ شعبها وجيشها وقيادتها السياسية وأن ينعم على شعبها بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء.

واستعرض اللقاء مناقشة سبل دعم واستكمال تطوير مسار محطات رحلة العائلة المقدسة بالمحافظة وبخاصة دير المحرق بالقوصية ووضع أسيوط على خريطة السياحة العالمية نظرًا للاهمية الدينية والتاريخية لمحطات رحلة العائلة المقدسة بالمحافظة والتى تقام بها الاحتفالات الدينية التى تجذب المصريين مسلمين وأقباط ومختلف السياح من جميع أنحاء العالم.







