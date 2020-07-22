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محافظات

استقبال طلبات تصالح في مخالفات بناء بالمراكز التكنولوجية في العطلات بأسيوط

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 05:00 م
استقبال طلبات التصالح
استقبال طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء
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إيهاب عمر
أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن استقبال طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها بالمراكز التكنولوجية بالأحياء والمراكز أيام الأجازات (الجمعة والسبت) بالاضافة إلى ايام العطلات الرسمية (الخميس الموافق 23يوليو) واعتبارها أيام عمل عادية بها .

موضحًا أن تلك المراكز تستقبل المواطنين لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وسداد 25% جدية تصالح وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1631 لسنة 2019 تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة بتقديم كافه سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للإشتراطات القانونية قبل إنتهاء المدة المحددة.

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وكلف محافظ أسيوط قيادات المحافظة (المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ ، واللواء دكتور حسين الجندي سكرتير عام المحافظة ، والمهندس نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد المحافظة) ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة المستمرة والدورية لسير العمل في المراكز التكنولوجية وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء لتقنين الأوضاع فى الأعمال التي أرتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 سواء في أيام العمل العادية أو أيام الاجازات والعطلات الرسمية مشيرًا إلى أن قانون التصالح لمخالفات البناء يستهدف مصلحة المواطن والدولة.

وجدد المحافظ مناشداته المستمرة لكافة المواطنين المخالفين بسرعة تقديم طلبات التصالح حيث يجرى استلام كافة الطلبات في المراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية بالمراكز والأحياء على مستوى المحافظة .

مشددًا على تقديم كافة التسهيلات وتذليل العقبات أمام المواطنين لتقنين أوضاعهم وإجراء التصالح في بعض مخالفات البناء للإدارات الهندسية بالمراكز والأحياء على مستوى المحافظة لافتًا إلى إٔنه سيتم البت في الطلبات المقدمة للتصالح من خلال اللجان المشكلة لذلك.
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