موجها رسالة للطلاب.. وزير الكهرباء لـ صدى البلد: كنت السابع على الجمهورية فى الثانوية العامة





كشف الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة عن ذكرياته مع الثانوية العامة ونتيجتها.





وقال شاكر لـ"صدى البلد" حصلت على الثانوية العامة منذ ما يقرب من 55 عاما فى سنة 1963 ، وكنت السابع على مستوى الجمهورية.".





وتابع وزير الكهرباء: "كنت أذاكر طيلة الوقت ولا أحدد وقتا معينا لأنني أدركت منذ البداية أن القيمة الحقيقية للإنسان فى علمه وما يقدمه لمجتمعه من هذا العلم، فمصر محتاجة لكل مخلص في أداء عمله.





ودعا الوزير طلاب الثانوية العامة بالحرص على المذاكرة والإخلاص فيها، لأن قيمة الإنسان الحقيقية فى العلم، فالعلم هو الشيء الذي لن يستطيع أحد نزعه من صاحبه وبه تتقدم الأمم وترقى.





وأعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم الثلاثاء نتيجة الثانوية العامة وأسماء أوائل الجمهورية .



