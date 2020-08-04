الوزراء : توفير 51 طرفا صناعيا وجهازا تعويضيا لذوى الاحتياجات الخاصة

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهم الجهود والأعمال التي أنجزتها لجنة الاستغاثات الطبية برئاسة مجلس الوزراء في شهر يوليو 2020، في الاستجابة لاستغاثات المواطنين الصحية، وذلك من خلال تقرير تلقاه من الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة.





واكد الدكتور حسام المصري، أنه تم أيضا الاستجابة لذوي الاحتياجات الخاصة والتكفل بتركيب الاطراف الصناعية والأجهزة التعويضية والتى بلغ عددها لشهر يوليو 51 طرفا صناعيا وجهازا تعويضيا ومنها علي سبيل المثال، استغاثة من " صبحى س." يعاني من بتر تحت الركبة اليسرى نتيجة التعرض لحادث ويحتاج لتركيب طرف صناعي حيث تم استلام التقارير الطبية اللازمة وعرضها علي اللجنة الطبية العليا وصدور قرار العلاج علي نفقة الدولة من رئاسة مجلس الوزراء بتحمل تكاليف الطرف الصناعي.





وكذلك استغاثة من " محمد ح." يعاني من بتر تحت الكوع الأيسر نتيجة التعرض لحادث ويحتاج لتركيب طرف صناعي حيث تم استلام التقارير الطبية اللازمة وعرضها علي اللجنة الطبية العليا وصدور قرار العلاج علي نفقة الدولة من رئيس مجلس الوزراء بتحمل تكاليف الطرف الصناعي.