رئيس مجلس النواب ينعي النائب سعيد العبودي الذي وافته المنية فجر اليوم

نعي رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال النائب سعيد العبودي الذي وافته المنية فجر اليوم/الثلاثاء/.

وقال رئيس مجلس النواب فى برقية عزاء اليوم إننا ننعى ببالغ الحزن والأسي أحد أبناء مصر الأوفياء المخلصين النائب سعيد العبودي الذى وافته المنية بعد حياة ثرية بالعطاء فى مختلف مجالات العمل الوطنى ؛ رحم الله وأسكنه فسيح جناته وعوض عنه مصر خيرا ونسأل الله لنا ولذويه الصبر والسلوان.