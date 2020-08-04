دير الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر يجدد اعتذاره عن استقبال الزوار

أعلن دير الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر، اعتذاره عن استقبال الزائرين وأسر الرهبان والخلوة الروحية حتى إشعار آخر، ضمن الاجراءات الاحترازية التى يتخذها الدير للوقاية من فيروس كورونا





وذكر بيان صادر عن دير الأنبا أنطونيوس أن القرار يأتى بهدف ضمان سلامة الجميع وعملا بأقصى الظروف الاحتراية، وأن الجميع يرفعون الصلوات من أجل سلام العالم كله.





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كما يتضرع أباء الدير إلى الله من أجل أن يحفظ بلادنا مصر من كل مكروه بصلوات قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية.





وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ترتيبات الفتح التدريجي للكنائس، اعتبارا من 3 أغسطس الجارى، بعد غلق استمر لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.





وقالت الكنيسة في بيان لها، "نشكر الله كثيرًا للتناقص المستمر في أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد، طبقًا للبيانات اليومية التي أصدرتها وزارة الصحة المصرية خلال الأسبوعين الماضيين".





وأضافت الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية، في بيان لها: "بناءً على تناقص أعداد الإصابة تقرر السماح بالفتح الجزئي للكنائس لإقامة القداسات وصلوات الإكليل والجنازات بدءًا من يوم الاثنين ٣ أغسطس الجاري، بما لا يزيد على فرد واحد في كل دكة، مع الالتزام الكامل بجميع الإجراءات الاحترازية".