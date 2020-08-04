مريم فخر الدين تسب زوجها بسبب سيارة

غالبًا ما تهتم الفنانات باستقلال السيارات الفارهة الكبيرة التي تلفت الأنظار ولكن مريم فخر الدين كانت على كس تلك الفنانات فهي كانت بسيطة وملامحها بريئة ولا تحب التكلف ولا التصنع واختيارها الأول والأخير هو الأشياء المتواضعة.





في موقف طريف وقع بين الفنانة مريم فخر الدين وحارس عقارها أثناء خروجها في إحدى المرات، ووجدت سيارة رولزرويس فخمة أمام العقار، لتسأل الحارس: "مين العبيط اللي بيستعمل السيارة دي؟.. ليرد عليها ضاحكًا: "جوز حضرتك ياست هانم".

وكان الفنان فهد بلان لديه هوس بتغيير سيارته كل عام، وكان يشغل الوسط الفني، فوقع الاختيار هذه المرة على سيارة رولز رايس الفارهة وكانت وقتذاك باهظة الثمن بصورة كبيرة مما جعلها تخطف الأنظار بصورة عالية.





كشفت مريم فخر الدين عن سر حب زوجها للسيارات وقالت حينها أن زوجها فهد يشتري سيارات قديمة مستعملة وليست جديدة كما يتخيل البعض، مضيفة أنه حر يشتري ما يشاء مادام من ماله الخاص.



