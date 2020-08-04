اجتماع ثلاثي برعاية مصرية حول سد النهضة.. اليوم

أكد مسؤول سوداني، أن خبراء من مصر وإثيوبيا والسودان سيجتمعون اليوم الثلاثاء، لبحث مسائل فنية وقانونية متعلقة بالسد، لحين اجتماعهم في وقت لاحق، وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز.





وقال المسئول السوداني إن هذا الاجتماع ستستضيفه مصر عبر تقنية الفيديو، وسيحضره المراقبون، على أن يجتمع ممثلو الدول الثلاث، مصر وأثيوبيا والسودان الخميس لمواصلة مباحثات السد.





يأتي الاجتماع بعد اجتماع ثاني للجولة الثانية للمفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان حول ملء سد النهضة، الذي يجري برعاية الاتحاد الإفريقي.





وفي نهاية الاجتماع تم التوافق بين الوزراء على قيام اللجان الفنية والقانونية بمناقشة النقاط الخلافية خلال يومي 4 و5 أغسطس.



