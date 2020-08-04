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حوادث

تأجيل محاكمة 3 متهمين زوروا رخصة سيارة ملاكي بمدينة نصر

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 03:49 م
محكمة
محكمة
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رامي المهدي
أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس ، برئاسة المستشار جيلاني حسن احمد محاكمة  3 متهمين وهم كلا من "ع.م" صاحب مركز صيانة سيارات و"ا.ع" هارب و "ا.ع.س" حاصل علي بكالوريوسأ هندسة في اتهامهم بالتزوير في محررات رسمية بمدينة نصر لجلسة 8 اغسطس المقبل.

وكشف أمر إحالة المتهمين بالقضية بان المتهم الاول والثاني وهما ليسا من ارباب الوظائف العمومية اشتركا مع اخر مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهي رخصة تسيير سيارة ملاكي المنسوب صدورها لوحدة التراخيص وذلك بطريق الاصطناع بان امداه بالمعلومات والبيانات اللازمة فانشأها لذلك المجهول علي غرار المحررات الصحيحة وتبنها بتوقيعات نسبها زورا للموظفين المختصين بتلك الجهة ومهرها بأختام مقلدة لذات الجهة فوقعت تلك الجريمة بناء علي هذا الاتفاق وتلك المساعدة .


وأضاف قرار الاحالة الي محكمة الجنايات ان المتهمين الاول "ع.م"  والثاني " ا.ع" قلدوا بواسطة الغير خاتم شعار الجمهورية المنسوب صدوره لوحدة تراخيص مرور الشرقية واستعمله بان مهر بها المحرر المنسوب صدوره لتلك الجهة محل الاتهام.

وأكد أمر الإحالة بان المتهم الثالث "ا.ع.س" استعمل المحرر المزور محل الاتهام فيما زور من اجله مع علمه بتزويره بان قدمها لضابط الواقعة حال استيقافه وسؤاله عن رخصة التسيير.
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