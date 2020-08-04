تأجيل محاكمة متهم بالتزوير في محررات رسمية بمدينة نصر

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار جيلاني حسن تأجيل محاكمة المتهم " ع.ا" يعمل مدير شركة لاتهامه بالتزوير في محررات رسمية بمدينة نصر لجلسة 6 أغسطس .
وكشف أمر الإحالة المتهم بالقضية بأنه بنطاق دائرة قسم شرطة مدينة نصر وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك مع موظف عمومي حسن النية موثق بمامورية الشهر العقاري بمدينة نصر في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو توكيل منسوب صدوره لمكتب توثيق مدينة نصر وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بان مثل امام الموظف سالف الذكر وقرر له علي خلاف الحقيقة أنه مالك لقطعتي أرض بالمقطم ودون الموظف تلك البيانات حال كونه المختص بتحريرها فوقعت الجريمة بناء على تلك المساعدة .
وأضاف أمر الإحالة ان المتهم توصل إلى الاستيلاء على المبلغ النقدي المملوك للمجني عليه أنور أحمد باتهامه بواقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بأنه مالك قطعة الأرض على خلاف الحقيقة فتمكن بذلك من الاستيلاء على المبلغ المالي خاصته .