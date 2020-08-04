AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

تأجيل محاكمة متهم بالتزوير في محررات رسمية بمدينة نصر

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 01:40 م
محكمة
محكمة
Advertisements
رامي المهدي
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار جيلاني حسن تأجيل محاكمة المتهم " ع.ا" يعمل مدير شركة لاتهامه بالتزوير في محررات رسمية بمدينة نصر لجلسة 6 أغسطس .

وكشف أمر الإحالة المتهم بالقضية بأنه بنطاق دائرة قسم شرطة مدينة نصر وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك مع موظف عمومي حسن النية موثق بمامورية الشهر العقاري بمدينة نصر في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو توكيل منسوب صدوره لمكتب توثيق مدينة نصر وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بان مثل امام الموظف سالف الذكر وقرر له علي خلاف الحقيقة أنه مالك لقطعتي أرض بالمقطم ودون الموظف تلك البيانات حال كونه المختص بتحريرها فوقعت الجريمة بناء على تلك المساعدة .


وأضاف أمر الإحالة ان المتهم توصل إلى الاستيلاء على المبلغ النقدي المملوك للمجني عليه أنور أحمد باتهامه بواقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بأنه مالك قطعة الأرض على خلاف الحقيقة فتمكن بذلك من الاستيلاء على المبلغ المالي خاصته .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تأجيل محاكمة مسئول في جمرك العبور في قضية عصابة تهريب الأدوية للخارج لـ 16 يوليو

بتهمة اختلاس أموال أعضاء نقابة أطباء الأسنان.. تأجيل محاكمة أمينة عهدة وآخرين

المشدد 3 سنوات لمتهم بالتزوير في محررات رسمية بالسيدة زينب

ترشيحاتنا

الأولى بالثانوية العامة أدبي لـ صدى البلد: اعتمدت على الكتاب المدرسي.. ذاكرت ١٠ ساعات يوميا.. وطموحي الالتحاق بكلية الألسن

ريتشارد باشا مهاجم أودينيزي: لم أهرب من الأهلي.. وأرحب بارتداء قميص الزمالك

موجها رسالة للطلاب.. وزير الكهرباء لـ صدى البلد: كنت السابع على الجمهورية فى الثانوية العامة

فضلوا الكرة على العلم.. محمد صلاح يصل العالمية رغم فشله في الثانوية.. وميدو يحصل على 64%

تعرف على أماكن 10 مدارس لتعليم فن قيادة السيارات في مصر

الثانية مكرر أدبى بالثانوية العامة: التعليم أون لاين أفضل.. وغلق مراكز الدروس الخصوصية أفادنى

AdvertisementS

وزير التعليم: نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس على هذا الرابط قبل الثانية ظهرا

بدء تحميل نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس على موقع التعليم لإعلانها عبر هذا الرابط

وزير التعليم : حرمان 85 طالبا من دخول امتحانات الثانوية العامة لمدة عامين وإحالتهم للنيابة العامة بسبب الغش

التعليم تنتهي من تحميل نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس .. وتتيحها على هذا الرابط بعد قليل

ننشر أسماء أوائل الثانوية العامة لعام 2020

وزير التعليم: أهنئ الأسر المصرية على ما حققه طلاب الثانوية العامة من نجاح وتفوق هذا العام

الأولى بالثانوية العامة أدبي لـ صدى البلد: اعتمدت على الكتاب المدرسي.. ذاكرت ١٠ ساعات يوميا.. وطموحي الالتحاق بكلية الألسن

الوزارة تهدد.. إلغاء بطاقة التموين لتلك الفئات

موجها رسالة للطلاب.. وزير الكهرباء لـ صدى البلد: كنت السابع على الجمهورية فى الثانوية العامة

أوقفوا استخدامها.. تحذيرات خطيرة من الباراسيتامول والإيبوبروفين لتسكين الآلام

ننشر صور أوائل الثانوية العامة 2020 وبياناتهم وترتيبهم بالتفاصيل

طارق شوقي يصل وزارة التعليم لاعتماد نتيجة الثانوية العامة وتهنئة الأوائل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تغريدته عن الأهرامات| مؤرخ روسي شهير يرد على ادعاءات الأمريكي إيلون ماسك

أسعار ومواصفات السيارات الكوري اليوم في مصر .. صور

مريضة تكتشف إصابتها بـ سرطان الرئة بسبب جلسة مانيكير.. اعرف الحكاية