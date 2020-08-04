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رياضة

الزمالك يعلن مواعيد تدريبات فرق الجمباز

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 04:30 م
شعار نادي الزمالك
شعار نادي الزمالك
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منتصر الرفاعي - ملك موسى
أكد أبو العلا محمد المدير الفني لأسرة الجمباز بنادي الزمالك أن تدريبات لاعبي الجمباز ستعود بداية من غد الأربعاء. 

وستقام تدريبات الترامبولين لفريق تحت 12 سنة بنات أيام الأحد والثلاثاء والأربعاء من السابعة وحتى الثامنة والنصف مساء. 

وتقام تدريبات فريق تحت 10 سنوات بنات أيام الأحد والثلاثاء والأربعاء من الساعة الثامنة وحتى التاسعة والنصف مساء. 

وبالنسبة لفرق الأولاد مرحلتي تحت 10سنوات و12سنة تقام أيام الأحد والثلاثاء والخميس من الساعة الرابعة وحتى السادسة مساء. 

أما أكاديمية الترامبولين أولاد وبنات مرحلة  2014  و 2015  فتقام التدريبات أيام السبت والإثنين والخميس من الساعة الخامسة وحتى السادسة مساء.
 
وتقام تدريبات مرحلتي 2012 و2013 أيام السبت والإثنين والخميس من السادسة وحتى السابعة مساء، ومرحلتي 2010 و 2011 أيام السبت والإثنين والخميس من الساعة السابعة و حتى الثامنة مساء.
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