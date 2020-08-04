الزمالك يعلن مواعيد تدريبات فرق الجمباز

أكد أبو العلا محمد المدير الفني لأسرة الجمباز بنادي الزمالك أن تدريبات لاعبي الجمباز ستعود بداية من غد الأربعاء.





وستقام تدريبات الترامبولين لفريق تحت 12 سنة بنات أيام الأحد والثلاثاء والأربعاء من السابعة وحتى الثامنة والنصف مساء.





وتقام تدريبات فريق تحت 10 سنوات بنات أيام الأحد والثلاثاء والأربعاء من الساعة الثامنة وحتى التاسعة والنصف مساء.





وبالنسبة لفرق الأولاد مرحلتي تحت 10سنوات و12سنة تقام أيام الأحد والثلاثاء والخميس من الساعة الرابعة وحتى السادسة مساء.





أما أكاديمية الترامبولين أولاد وبنات مرحلة 2014 و 2015 فتقام التدريبات أيام السبت والإثنين والخميس من الساعة الخامسة وحتى السادسة مساء.