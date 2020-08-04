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فن

قمر.. ريم البارودي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.. شاهد

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 06:19 م
صدى البلد
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أسماء الحسيني
 نشرت الفنانة ريم البارودي صورة جديدة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام. 

وجاءت لها التعليقات من متابعيها كالأتي :

احلى واحدة بدون مجهود 

قمر قمر قمر

حلو اوى اوى 

يذكر أن ريم البارود حققت  نجاحا كبيرا من خلال مشاركتها ببطولة مسلسل "قيد عائلي" بطولة الفنانة ميرفت أمين، والفنان صلاح عبد الله.


وتقدم ريم البارودى البرنامج أيام السبت والأحد والأثنين الساعة الـ 6 مساءًا بشكل متنوع يتحدث عن الشارع المصري والعربي، كما شاركت ريم البارودى فى الحلقات الأولى من البرنامج وتحدث عن التغذية الصحية بالنسبة للرجل والمرأة.
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