أمر قضائي بمنع دخول عنبر 12 بمرفأ بيروت وأنباء عن 6 جثث بداخله

أصدر القضاء اللبناني، اليوم الثلاثاء، أمرا بمنع دخول العنبر 12 بمرفأ بيروت حيث وقع الانفجار، وتشارك طائرات مروحية في إطفاء الحريق الناجم عن الانفجار.





وقالت وسائل إعلام لبنانية إن هناك 6 جثث على الأقل داخل مرفأ، فيما وصفت وكالة الأنباء الرسمية عدد الإصابات الناجمة عن الانفجار بأنه لا يحصى.





وأعلن الصليب الأحمر أن "أكثر من 30 فرقة تستجيب لإسعاف المصابين بعد الانفجار في مستودع المفرقعات في مرفأ بيروت".





وألغى وزير الداخلية والبلديات اللبناني، محمد فهمي، العمل بمضمون القرار رقم 946 الصادر عن وزير الداخلية والبلديات والمتعلق بالاقفال العام ضمن إجراءات التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، بسبب الانفجار الذي وقع في العاصمة.



