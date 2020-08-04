بعد تحذير الأرصاد.. 8 نصائح لتجنب مخاطر درجة الحرارة العالية

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع درجات الحرارة غدا الأربعاء ، فمن المعروف كل عام ارتفاع الحرارة بشكل ملحوظ في شهر أغسطس تحديدًا ، لذا يحتاج الأمر للعديد من اجراءات الوقاية من اشعة الشمس لتجنب أضرارها في وقت الظهيرة تحديدا .
ونصح موقع thehealthy بعدة طرق تجنبك مضاعفات ومخاطر اشعة الشمس ، وتجنب التعرض لضربة الشمس وهي :
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1- ارتداء ملابس قطنية فاتحة اللون ، وتجنب ارتداء الملابس الغامقة
2- شرب كميات وفيرة من الماء على مدار اليوم ، و الاحتفاظ بزجاجة مياه أثناء تواجدك بالخارج
3- تجنب الوقوف في الشمس لفترات طويلة
4- لابد من استخدام كريم واقي الشمس لحماية الجلد من أشعة الشمس الضارة
5- تناول السوائل والمشروبات الطبيعية التي ترطب الجسم وتعادل درجة حرارته
6- تجنب تناول الموالح و المخللات والأكلات الدسمة في الحر
7-استخدام نظارة شمسية لحماية عدسة العين
8-محاولة غسل اليد والوجه خارج المنزل إذا أمكن .