بعد تحذير الأرصاد.. 8 نصائح لتجنب مخاطر درجة الحرارة العالية





ونصح موقع thehealthy بعدة طرق تجنبك مضاعفات ومخاطر اشعة الشمس ، وتجنب التعرض لضربة الشمس وهي :





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1- ارتداء ملابس قطنية فاتحة اللون ، وتجنب ارتداء الملابس الغامقة





2- شرب كميات وفيرة من الماء على مدار اليوم ، و الاحتفاظ بزجاجة مياه أثناء تواجدك بالخارج





3- تجنب الوقوف في الشمس لفترات طويلة





4- لابد من استخدام كريم واقي الشمس لحماية الجلد من أشعة الشمس الضارة





5- تناول السوائل والمشروبات الطبيعية التي ترطب الجسم وتعادل درجة حرارته





6- تجنب تناول الموالح و المخللات والأكلات الدسمة في الحر





7- استخدام نظارة شمسية لحماية عدسة العين





8- محاولة غسل اليد والوجه خارج المنزل إذا أمكن .