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بعد تحذير الأرصاد.. 8 نصائح لتجنب مخاطر درجة الحرارة العالية

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 09:01 م
صدى البلد
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رشا عوني
حذرت هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع درجات الحرارة غدا الأربعاء ، فمن المعروف كل عام ارتفاع الحرارة بشكل ملحوظ في شهر أغسطس تحديدًا ، لذا يحتاج الأمر للعديد من اجراءات الوقاية من اشعة الشمس لتجنب أضرارها في وقت الظهيرة تحديدا . 

ونصح موقع thehealthy بعدة طرق تجنبك مضاعفات ومخاطر اشعة الشمس ، وتجنب التعرض لضربة الشمس وهي : 

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1- ارتداء ملابس قطنية فاتحة اللون ، وتجنب ارتداء الملابس الغامقة 

2- شرب كميات وفيرة من الماء على مدار اليوم ، و الاحتفاظ بزجاجة مياه أثناء تواجدك بالخارج 

3- تجنب الوقوف في الشمس لفترات طويلة 

4- لابد من استخدام كريم واقي الشمس لحماية الجلد من أشعة الشمس الضارة 

5- تناول السوائل والمشروبات الطبيعية التي ترطب الجسم وتعادل درجة حرارته 

6- تجنب تناول الموالح و المخللات والأكلات الدسمة في الحر 

7-استخدام نظارة شمسية لحماية عدسة العين 

8-محاولة غسل اليد والوجه خارج المنزل إذا أمكن .
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