مجلس إدارة المصري يشد من أزر اللاعبين والجهاز الفني قبل يومين من مباراة الزمالك

عقد محمد الخولي نائب رئيس مجلس إدارة النادي المصري اجتماعًا مع لاعبي الفريق الأول وأعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي ومسئولي المهمات وذلك بحضور الكابتن طارق العشري المدير الفني للفريق والكابتن عبد الظاهر السقا المدير الرياضي للنادي المصري.







وخلال الاجتماع الذي عُقد بمقر إقامة الفريق بأحد فنادق برج العرب ، نقل محمد الخولي إلى الجميع تحيات سمير حلبية رئيس مجلس إدارة النادي وكافة أعضاء مجلس الإدارة ، مؤكدًا على ثقة الجميع داخل النادي المصري في قدرة الجهاز الفني بقيادة القدير الكابتن طارق العشري على قيادة اللاعبين لتحقيق الانتصارات في المرحلة المقبلة من عمر الدوري والتي يستهل المصري مبارياته بها بملاقاة نظيره فريق الزمالك في المباراة المقرر إقامتها في الثامنة مساء بعد غدٍ الخميس.









كما أشاد الخولي بالمظهر المشرف للفريق خلال معسكره التدريبي الأخير ببرج العرب والذي خاض الفريق فيه ست مباريات ودية.

من جهته أعرب الكابتن طارق العشري عن سعادته بتلك الزيارة وكذا المؤازرة المستمرة من مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية والذي لا يدخر جهدًا في سبيل تلبية كافة متطلبات الفريق رغم الظروف الصعبة التي قد يمر بها النادي شأنه في ذلك شأن كافة الأندية المصرية التي تأثرت كثيرًا بظروف جائحة كورونا.



