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رياضة

مجلس إدارة المصري يشد من أزر اللاعبين والجهاز الفني قبل يومين من مباراة الزمالك

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 08:32 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
عقد محمد الخولي نائب رئيس مجلس إدارة النادي المصري اجتماعًا مع لاعبي الفريق الأول وأعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي ومسئولي المهمات وذلك بحضور الكابتن طارق العشري المدير الفني للفريق والكابتن عبد الظاهر السقا المدير الرياضي للنادي المصري.

وخلال الاجتماع الذي عُقد بمقر إقامة الفريق بأحد فنادق برج العرب، نقل محمد الخولي إلى الجميع تحيات سمير حلبية رئيس مجلس إدارة النادي وكافة أعضاء مجلس الإدارة ، مؤكدًا على ثقة الجميع داخل النادي المصري في قدرة الجهاز الفني بقيادة القدير الكابتن طارق العشري على قيادة اللاعبين لتحقيق الانتصارات في المرحلة المقبلة من عمر الدوري والتي يستهل المصري مبارياته بها بملاقاة نظيره فريق الزمالك في المباراة المقرر إقامتها في الثامنة مساء بعد غدٍ الخميس.


كما أشاد الخولي بالمظهر المشرف للفريق خلال معسكره التدريبي الأخير ببرج العرب والذي خاض الفريق فيه ست مباريات ودية.
من جهته أعرب الكابتن طارق العشري عن سعادته بتلك الزيارة وكذا المؤازرة المستمرة من مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية والذي لا يدخر جهدًا في سبيل تلبية كافة متطلبات الفريق رغم الظروف الصعبة التي قد يمر بها النادي شأنه في ذلك شأن كافة الأندية المصرية التي تأثرت كثيرًا بظروف جائحة كورونا.

أما الكابتن عبد الظاهر السقا فقد أكد ثقته في لاعبي الفريق وقدرتهم التامة تحت قيادة مديرهم الفني الكابتن طارق العشري في التعبير عن أنفسهم كمجموعة من أفضل لاعبي الدوري ، مشيرًا أنه سعيد للغاية بالروح الموجودة لدى اللاعبين منذ بداية فترة الإعداد لاستئناف الدوري وهي الفترة التي بذل الجميع فيها تحت قيادة الكابتن طارق العشري المزيد من الجهد والعرق من أجل إسعاد جماهير المصري العظيمة وتحقيق طموحاتها بالتواجد في المربع الذهبي كعادة الفريق خلال المواسم الأربعة الماضية
مجلس إدارة المصري يشد من أزر اللاعبين والجهاز الفني قبل يومين من مباراة الزمالك
مجلس إدارة المصري يشد من أزر اللاعبين والجهاز الفني قبل يومين من مباراة الزمالك
مجلس إدارة المصري يشد من أزر اللاعبين والجهاز الفني قبل يومين من مباراة الزمالك
مجلس إدارة المصري يشد من أزر اللاعبين والجهاز الفني قبل يومين من مباراة الزمالك
مجلس إدارة المصري يشد من أزر اللاعبين والجهاز الفني قبل يومين من مباراة الزمالك
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