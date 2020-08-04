المسحة الطبية تثبت سلامة إبراهيم غانم مسئول المهمات بفريق المصري

أثبتت المسحة الطبية التي أجراها الكابتن ابراهيم غانم مسئول المهمات بالفريق الأول للكرة بالنادي المصري، سلبية التحاليل وسلامته التامة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” والتي كان قد أصيب بها قبل نحو أسبوعين خضع خلالهما للعزل الطبي.







كما ثبت كذلك سلامة الثنائى الكابتن محمد شحاته والكابتن ابراهيم متولي مساعدي مسئول المهمات واللذين تم عزلهما طبيًا كذلك لنحو أسبوعين بعد مخالطتهما للكابتن ابراهيم غانم.









تزامن العزل مع معسكر الفريق الأول الذي أقيم بأحد فنادق برج العرب خلال الفترة من العشرين وحتى التاسع والعشرين من يوليو الماضي.