محافظ بورسعيد: حملات مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بالأحياء



أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد عن مواصلة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حملاتها علي مختلف مناطق الأحياء طوال أيام العيد لإزالة التعديات والاشغالات وكذلك المرور على محلات الجزاره للتأكد من التزام اصحاب المحلات بالإجراءات الاحترازية وأعمال التعقيم والتطهير.





وشدد محافظ بورسعيد على تكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات الناتجة عن استغلال البعض للعيد والقيام بوضع الاشغالات التى تعيق نهر الطرق وحركة المواطنين









ووجه محافظ بورسعيد، بالحملات المكبرة لإزالة الإشغالات وتوقيع العقوبة على المخالفين، يأتى ذلك فى إطار الجهود المستمرة للأجهزة التنفيذية بالمحافظة للحفاظ على الشكل الحضارى للمدينة وتحقيق أفضل خدمات للمواطنين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.







وأسفرت الحملات التي قامت بها الاحياء عن رفع وإزالة الاشغالات والمخالفات الموضوعة بنهر الطريق وتعوق المرور ببعض الشوارع .



