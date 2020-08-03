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محافظات

صفر إصابات .. بورسعيد خالية من حالات كورونا لليوم الـ 4 على التوالي

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 04:11 م
بورسعيد تتعافى لليوم
بورسعيد تتعافى لليوم الـ 4 علي التوالي
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كتب محمد الغزاوى

تفقد الدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة ببورسعيد اليوم مستشفى الحميات في اخر أيام عيد الأضحى المبارك للوقوف على حالة الاستنفار التى تنفذها المستشفى بقيادة الدكتور محمود الجرايحى المدير العام.

وخلال الزيارة تفقد وكيل الصحة قسم الاستقبال و الطوارئ و الاقسام الداخليةو قسم الصيدلية واطمأن الي انتظام تقديم الخدمة وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية.


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كما تفقد ابوهاشم وحدة فحص المسافرين للخارج بالمستشفى حيث اطمأن إلي انتظام تقديم الخدمة بها وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية مع وجود خط سير مستقل حيث قامت الوحدة بتقديم الخدمة لعدد ١١ مواطن حتي اليوم و جاءت جميعهم نتائجها سلبية.


كما التقي وكيل صحة بورسعيد ببعض المترددين علي المستشفى للاستماع الي آرائهم حول الخدمة الطبية المقدمة، مشيرا الي انتظام تقديم الخدمة الطبية خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.

 

وشدد هاشم على عدم تلقي غرفة العمليات بالمديرية اية بلاغات عن أي أحداث غير طبيعية بالمحافظة .


كما أعلن وكيل الوزارة أن مستشفيات الحميات و الصدر سجلت صفر إصابات بفيروس covid 19 لليوم الرابع علي التوالي، مؤكدا في الوقت ذاته وجود انخفاض ملحوظ في عدد الاصابات الجديدة بالمحافظة خلال نفس الفترة.


وناشد الدكتور احمد حسن ابوهاشم المواطنين بضرورة الالتزام الكامل بكافة الإجراءات الوقائية و الاحترازية أثناء تعاملاتهم في كافة الأنشطة.

صفر إصابات .. بورسعيد خالية من حالات كورونا لليوم الـ 4 على التوالي
صفر إصابات .. بورسعيد خالية من حالات كورونا لليوم الـ 4 على التوالي
صفر إصابات .. بورسعيد خالية من حالات كورونا لليوم الـ 4 على التوالي
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