للمرة الأولى منذ 8 أشهر.. عماد فتحي ينتظم في التدريبات الجماعية لـ المصري



شهد مران الفريق الأول للكرة بالنادي المصري والذي أقيم عصر أمس على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب، مشاركة عماد فتحي نجم خط وسط المصري.





جاءت مشاركة اللاعب للمرة الأولى منذ نحو ثمانية أشهر وذلك بعدما أتم برنامجه التأهيلي للعلاج من إصابته بقطع في الرباط الصليبي مطلع ديسمبر الماضي.









والكابتن عبد الظاهر السقا المدير الرياضي للمصري على الاجتماع باللاعب قبيل المران مهنئًا إياه بالعودة ، ومطالبه كذلك ببذل أقصى الجهد للعودة بقوة لصفوف الفريق كأحد ركائزه الأساسية التي سيعول عليها الكابتن طارق العشري المدير الفني للفريق.