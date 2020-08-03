رد فعل ابنة شيخ برلمانيي بورسعيد البدري فرغلي عقب شائعة وفاته

غردت صباح البدرى فرغلى ابنة شيخ برلمانيي بورسعيد ورئيس اتحاد المعاشات البدرى فرغلى على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك فى أول رد فعل على شائعة وفاة والدها.

وقالت صباح البدرى فرغلى زوجة الفنان محمد الحديدى فى تغريدتها " أبويا البدرى فرغلى بخير ربنا يبارك فى عمره".

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ونفت صباح البدرى فرغلى ما تناقله عدد من صفحات التواصل الاجتماعى في بورسعيد عن خبر وفاة والدها اليوم.

وأبدت أسفها وحزنها الشديد من مروجى الشائعات ومستغلى مواقع التواصل الاجتماعى بشكل يندى له الجبين فى استهداف الاشخاص وانتهاك حرماتهم.

وطمأنت ابنة البدرى فرغلى فى تصريحات خاصة لصدى البلد اهالى بورسعيد ومحبيه على صحته وحالته، لافتة الى انه يمارس حياته الطبيعية مع ابنائه واحفاده وأصدقائه.