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ديني

بعد وفاته عن عمر 88 عاما.. الأزهر ينعى العالم السنغالي أحمد التيجاني

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 08:58 م
الأزهر ينعى العالم
الأزهر ينعى العالم السنغالي الجليل أحمد التيجاني
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محمد شحتة
نعى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره، العالم الجليل الشيخ أحمد التيجاني، الخليفة العام للطريقة التيجانية، الذي وافته المنية أمس الاثنين، بالعاصمة السنغالية داكار.

وتقدم الأزهر بخالص العزاء لأسرة العالِم الراحل ومحبيه وتلامذته، داعيًا المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يرزق أهله وذويه الصبر والسلون، و(إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّاۤ إِلَیۡهِ رَاجِعُونَ).

وتوفى العالم السنغالي الجليل أحمد التيجاني، عن عمر يناهز 88 عاما، في العاصمة السنغالية داكار، بعد تعرضه لوعكة صحية

ولد أحمد التيجاني، في شهر مايو عام 1932م، وحفظ القرآن الكريم وحصل على شهادة الأدب من المدينة المنورة، وهو أحد أقطاب الطريقة التيجانية.
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