أودي RS4 أفانت تحصل على تعديلات خارقة .. صور

أعلنت شركة ABT Sportsline لتعديلات السيارات الشهيرة عن أحدث مشروعاتها وهى النسخة الخاصة من سيارة أودي RS4 أفانت 2020 .

وقامت شركة ABT Sportsline بعمل تحسينات على نظام التعليق، و جنوط كبيرة مقاس 21 بوصة، وهي متوفرة باللون الأسود اللامع أو غير اللامع، او بدائل DR وFR القياسة بقياس 20 بوصة وتأتي باللون الأسود الصوفي الأكثر ملاءمة .

وأضافت شركة ABT Sportsline تحسينات على محرك الـ V6 سعة 2.9 لتر مزدوج التوربو، الذي يولد في الأساس قوة 444 حصان و600 نيوتن-متر من عزم الدوران، ليجعل السيارة أودي RS4 أفانت 2020 بقوة 523 حصان وعزم الدوران إلى 680 نيوتن-متر، كما تتوفر أيضًا حزمة تعديل أخرى للمحرك بقوة 510 حصان و660 نيوتن-متر من عزم الدوران.

وتوقع خبراء السيارات ان السيارة أودي RS4 أفانت 2020 ، ستنطلق بسرعة أقل بعُشر من الثانية من الإصدار القياسي .

ولكن الإصدار القياسي للسيارة أودي RS4 أفانت 2020 ، يتسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في 4.1 ثانية، ويستمر التسارع لتصل إلى سرعة قصوى قدرها 250 كلم/سا محدودة إلكترونيًا، أو 280 كلم/سا .