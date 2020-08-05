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سيارات

أودي RS4 أفانت تحصل على تعديلات خارقة .. صور

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

أعلنت شركة ABT Sportsline لتعديلات السيارات الشهيرة عن أحدث مشروعاتها وهى النسخة الخاصة من سيارة أودي RS4 أفانت 2020 .

وقامت شركة ABT Sportsline بعمل تحسينات على نظام التعليق، و جنوط كبيرة مقاس 21 بوصة، وهي متوفرة باللون الأسود اللامع أو غير اللامع، او بدائل DR وFR  القياسة بقياس 20 بوصة وتأتي باللون الأسود الصوفي الأكثر ملاءمة .

وأضافت شركة ABT Sportsline تحسينات على محرك الـ V6 سعة 2.9 لتر مزدوج التوربو، الذي يولد في الأساس قوة 444 حصان و600 نيوتن-متر من عزم الدوران، ليجعل السيارة أودي RS4 أفانت 2020 بقوة 523 حصان وعزم الدوران إلى 680 نيوتن-متر، كما تتوفر أيضًا حزمة تعديل أخرى للمحرك بقوة 510 حصان و660 نيوتن-متر من عزم الدوران.

وتوقع خبراء السيارات ان السيارة أودي RS4 أفانت 2020 ، ستنطلق بسرعة أقل بعُشر من الثانية من الإصدار القياسي .

ولكن الإصدار القياسي للسيارة أودي RS4 أفانت 2020 ،  يتسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في 4.1 ثانية، ويستمر التسارع لتصل إلى سرعة قصوى قدرها 250 كلم/سا محدودة إلكترونيًا، أو 280 كلم/سا .

أودي RS4 أفانت تحصل على تعديلات خارقة .. صور
أودي RS4 أفانت تحصل على تعديلات خارقة .. صور
أودي RS4 أفانت تحصل على تعديلات خارقة .. صور
أودي RS4 أفانت تحصل على تعديلات خارقة .. صور
أودي RS4 أفانت تحصل على تعديلات خارقة .. صور
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