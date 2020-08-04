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أخبار العالم

رئيس الوزراء اللبناني يعلن حالة الطوارئ في بيروت

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 11:14 م
حسان دياب
حسان دياب
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شيماء مصطفى
أعلن رئيس الوزراء اللبناني، حسان دياب، حالة الطوارئ تنفيذا لتوصيات المجلس الأعلى للدفاع.

وأكد دياب في تصريحات عاجلة، ضرورة إعلان حالة الطوارئ في بيروت لمدة اسبوعين.

وأشار: "لن ارتاح حتى نجد المسؤول عمّا حصل لمحاسبته وحصوله على أشد العقوبات، لأنه من غير المقبول أن تكون شحنة من "نترات الأمونيوم" تقدّر بـ ٢٧٥٠ طنًا موجودة بالمرفأ".

وكان المجلس الأعلى للدفاع اللبناني، اليوم الثلاثاء، أعلن بيروت مدينة منكوبة ورفع توصية إلى مجلس الوزراء لإعلان حالة الطوارئ فيها.

وأضاف المجلس في بيان له أنه قرر تشكيل لجنة تحقيق في انفجار بيروت على أن ترفع تقريرها خلال 5 أيام.

جاء ذلك بعد انتهاء جلسة مجلس الدفاع الأعلى في قصر بعبدا، بتوجيه من الرئيس اللبناني ميشال عون.

وكان مندوب "الوكالة الوطنية للإعلام" أعلن أن انفجار لبنان أحدث أضرارا كبيرة في قصر بعبدا، مقر الرئاسة اللبنانية، وتحطم زجاج الأروقة والمداخل والصالونات وتخلعت الأبواب والشبابيك في أجنحة القصر.

وهز انفجار ضخم العاصمة اللبنانية بيروت، قبل ثلاثة أيام من النطق بالحكم النهائي في قضية اغتيال رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري عام 2005.

وتفيد التقارير الواردة من بيروت بأن الانفجار وقع في منطقة الميناء، كما أفادت تقارير غير مؤكدة بوقوع انفجار ثان.

وظهرت في لقطة فيديو سحابة ضخمة من الدخان، ما أسفر عن مقتل 73 شخصا وإصابة 3700 آخرين.
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