موجتها الانفجارية وصلت إلى 40 كيلومترا.. شاهد عيان من بيروت يتحدث لصدى البلد

روى شاهد عيان من العاصمة اللبنانية بيروت تفاصيل الانفجار الذي ضرب مرفأ بيروت في لبنان، وقالت المصادر إن الموجة الانفجارية للانفجار بلغ مداها حوالي 40 كيلومترا من موقع الانفجار.





وأشار المصادر إلى أن أصدقاءه في جبل لبنان وحتى إقليم شحيم أبلغوه بشعورهم بالموجة الانفجارية.





وأوضح شاهد العيان أن الأطباء اللبنانيين يجرون عمليات جراحية في الشوارع بدون تخدير، نظرا لكثرة الإصابات الناجمة عن الانفجار الذي ضرب المرفأ، لافتا إلى الحاجة الماسة لمستشفيات ميدانية في العاصمة.





ولفت شاهد العيان إلى أن جامعة بيروت رغم بعدها عن الانفجار تعرضت لأضرار بالغة نتيجة انفجار بيروت.





وكان وزير الصحة اللبناني قد أعلن مقتل نحو 67 شخصا وإصابة أكثر من 3600 آخرين من جراء الانفجار.





وأكد رئيس الحكومة اللبنانية، حسن دياب، أنه ستتم محاسبة المسؤولين عن الكارثة التي لحقت بالبلاد.



