رئيس الوزراء الإثيوبي يعلق على انفجار بيروت

علق رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اليوم الثلاثاء، على الحادث المأساوي الذي ضرب مرفأ بيروت وأسفر عن عشرات القتلى وآلاف المصابين.





وكتب آبي أحمد على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة قال فيها: "حزين للغاية من الانفجار المأساوي في بيروت.. مشاعري وصلواتي مع شعب لبنان".





وأضاف "أشجع الإثيوبيين الذين يعيشون في بيروت على الاتصال بالقنصلية ومساعدة بعضهم البعض وسط هذه المحنة".





جدير بالذكر أن هناك عددا كبيرا من الجالية الإثيوبية في لبنان، كما أن هناك بعض الروابط الدينية بين طوائف إثيوبية بنظيرتها في لبنان.





وأعلن وزير الصحة اللبناني إصابة نحو 3600 شخص من جراء الانفجار ووفاة نحو 67 آخرين.



