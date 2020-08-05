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أخبار العالم

تحطم طائرة عسكرية كينية في الصومال ومصرع قائدها

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 05:15 ص
تحطم طائرة شحن كينية
تحطم طائرة شحن كينية في الصومال ومصرع قائدها
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قسم الخارجي
تحطمت طائرة شحن عسكرية كينية في إقليم "جوبا السفلي" جنوبي الصومال.

وأضافت مصادر محلية صومالية أن تحطم الطائرة الكينية أسفر عن مصرع قائدها وإصابة 2 من طاقمها، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وذكرت أن الطائرة تحطمت لحظة إقلاعها من مطار مدينة طوبلي قرب الحدود الكينية نتيجة عطل أصاب محركها، واحترقت بالكامل قبل أن تتمكن فرق الإطفاء من إخماد النيران التي اشتعلت بها.

وكانت الطائرة قد حطت بالمطار ذاته قبل ساعتين من تحطمها، وهي تحمل إمدادات عسكرية للقوات الكينية الموجودة بالإقليم، ضمن قوات حفظ السلام الأممية.
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