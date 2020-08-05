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رياضة

الدوري الأوروبي.. هل يحجز مان يونايتد مقعدًا الليلة في دور الـ 8 ؟

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 06:14 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
يستضيف نادي مانشستر يونايتد فريق لاسك لينز النمساوي اليوم الأربعاء، على ملعب "أولد ترافورد" معقل الشياطين الحمر، في إياب دور الـ 16 من الدوري الأوروبي.

وتغلب مان يونايتد على لاسك لينز ذهابا بخماسية نظيفة، ويتطلع إلى تفادي المفاجآت المدوية في لقاء الإياب اليوم الأربعاء ومواصلة المشوار حتى اعتلاء منصة التتويج تحت قيادة مديره الفني أولي جونار سولشاير.

وقال برونو فيرنانديز الذي انضم إلى صفوف مانشستر يونايتد في يناير الماضي بعد تحقيق فريقه للفوز الكبير في مباراة الذهاب :"الآن ينصب تركيزنا على الدوري الأوروبي، حيث إنها بطولة جيدة ونرغب في التتويج بها".

وأضاف :"جئت إلى مانشستر من أجل الفوز بالألقاب. نحن بحاجة إلى خوض كل مباراة بهدف الفوز. وإذا خضنا الدوري الأوروبي وفزنا بكل مباراة، سنتوج باللقب".

وتأهل مانشستر يونايتد إلى الأدوار الإقصائية بعد اعتلاء صدارة دور المجموعات، برصيد 13 نقطة حيث حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في مباراة وخسر أخرى.

واستقبلت شباك اليونايتد هدفين فقط، مقابل تسجيل رفقاء راشفورد 10 أهداف.
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