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فن

نشرة الفن| نقل نادين نجيم إلى المستشفى.. وتدمير بيت إليسا بسبب انفجار بيروت.. وهجوم على محمد رمضان

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 08:01 ص
صدى البلد
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شروق حمدى
نشر موقع "صدى البلد"، عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مدار الساعات القليلة الماضية، ونستعرضها في السطور التالية:

أثارت تعزية ومواساة الفنان محمد رمضان للشعب اللبناني، بعد حادث انفجار مرفأ بيروت الذي أسفر عن العشرات من القتلى والجرحى، جدلًا واسعًا، ونال انتقادات لاذعة من متابعيه، بسبب صورة أرفقها مع التعزية.

ونشر رمضان عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك صورة لفتاة لبنانية تحمل لافتة مكتوب عليها "بنحبك يا محمد رمضان نمبر وان".

 وعلق على الصورة قائلا: "خالص التعازي للشعب اللبناني الغالي، اللهم ارحم الشهداء واشفي المصابين شفاء لا يغادر سقما".



تعرّضت الفنانة اللبنانية نادين نجيم للإصابة؛ نظرًا لقرب منزلها من موقع الانفجار الأليم الذى هز أرض مرفأ بيروت، مساء أمس. 

وطالبت الاعلامية رضوى الشربيني متابعيها عبر حسابها على "فيسبوك"، بالدعاء لـ نادين نجيم. 

وكتبت رضوى الشربينى: "نادين نجيم فى المستشفى .. ادعولها ".


نشرت النجمة اللبنانية  اليسا مجموعة من الصور لمنزلها المُدمَّر نتيجة الانفجار الأليم الذي هز بيروت، مساء أمس. 

وكتبت إليسا، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة تويتر:" انفدت بل الحديد والممتلكات، بس مين بيرجع اللي راحوا ؟ مين يرجعلنا بيروت؟؟؟ ".

حذف الهضبة عمرو دياب أغنيته الجديدة "مالك غيران" بعد 3 ساعات من طرحه لها عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وطرح عمرو البرومو الدعائي للأغنية عبر حسابه على تويتر وكتب:خليك اول واحد يسمع برومو اغنية #عمرو_دياب الجديدة #مالك_غيران واستنوا الاغنية الكاملة قريبا جدا.
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