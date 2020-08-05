AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الدوري السعودي.. قمة خارج التوقعات بين النصر والهلال في أول ديربي بعد العودة من كورونا

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 08:48 ص
الهلال ضد النصر
الهلال ضد النصر
Advertisements
إسراء أشرف
يلتقي النصر مع جاره الهلال اليوم، الأربعاء،  بديربي الرياض المنتظر، في تمام الثامنة مساءً، بختام منافسات الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

واستأنفت منافسات الدوري السعودي أمس، الثلاثاء، بعد توقف دام أكثر من 4 أشهر، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، تحت اسم "عيدنا عيدين" احتفاءً بشفاء الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب فرق الدوري السعودي برصيد 51 نقطة، متفوقًا بفارق 6 نقاط عن النصر حامل اللقب الذي يحتل المركز الثاني بـ 45 نقطة.

ومن المؤكد أن نتيجة المباراة ستلعب دورًا مهمًا في تحديد بطل الدوري، حيث أن فوز الهلال يقربه من اللقب، في المقابل يحتاج النصر لتحقيق الفوز أيضًا حتى يواصل حملة الدفاع عن لقبه للموسم الثاني على التوالي.

ويمثل الديربي مواجهة بين أقوى هجوم وهو الهلال بتسجيله 52 هدفًا، أمام أقوى دفاع، حيث استقبل النصر 16 هدفًا فقط، في شباكه خلال 22 مباراة، مما يعني صعوبة توقع الطرف الفائز بين الجانبين، لامتلاك كل فريق ما يؤهله للتسجيل أولًا ومن ثم حماية مرماه والدفاع عنه ثانيًا. من أجل إما فوز نصراوي يشعل المنافسة أو انتصار هلالي ينهي كل شيء.

وتحوم الشكوك حول مشاركة البرازيلي مايكون مدافع النصر، بسبب إجراءات العزل الاحتزازي ضمن بروتوكول وزارة الرياضة والصحة.

بينما يغيب عن الهلال عبدالله عطيف وهتان، باهبري، والسوري عمر خربين، لأسباب مختلفة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الهلال السعودي يحسم مصير نجم الفريق هتان باهبري

أخبار الرياضة السعودية.. نادٍ فرنسي يستهدف عبد الرزاق حمد الله.. وتغيير مسمى الدوري بسبب الملك سلمان

5 مباريات قوية تنتظر الجمهور مع استئناف بطولة الدوري السعودي

حصاد الدوري السعودي قبل فيروس كورونا

ترشيحاتنا

الله ينتقم من اللى كان السبب.. نيكول سابا تدعم بيروت بلهجة شديدة الغضب

حدث ليلاً | 14 توصية لمجلس الدفاع اللبناني عن انفجار بيروت.. معلومات سرية حول مرحاض سيارة زعيم كوريا الشمالية

أحمد حجازي يكشف لأول مرة حقيقة رحيله عن وست بروميتش الإنجليزي

البنتاجون يرد على وصف ترامب انفجار بيروت بـ الهجوم

الدوري السعودي.. قمة خارج التوقعات بين النصر والهلال في أول ديربي بعد العودة من كورونا

أحداث غامضة.. اندلاع حرائق هائلة فى إيران.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فلويد تنبأ بموته قبل لحظات من مقتله.. تسريب فيديو مؤلم لـ لحظة القبض عليه

أودي RS4 أفانت تحصل على تعديلات خارقة .. صور

على حطام المسجد.. رفع الأذان من فوق الركام بعد انفجار بيروت .. فيديو