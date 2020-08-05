الدوري السعودي.. قمة خارج التوقعات بين النصر والهلال في أول ديربي بعد العودة من كورونا

يلتقي النصر مع جاره الهلال اليوم، الأربعاء، بديربي الرياض المنتظر، في تمام الثامنة مساءً، بختام منافسات الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.





واستأنفت منافسات الدوري السعودي أمس، الثلاثاء، بعد توقف دام أكثر من 4 أشهر، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، تحت اسم "عيدنا عيدين" احتفاءً بشفاء الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك.





ويتصدر الهلال جدول ترتيب فرق الدوري السعودي برصيد 51 نقطة، متفوقًا بفارق 6 نقاط عن النصر حامل اللقب الذي يحتل المركز الثاني بـ 45 نقطة.





ومن المؤكد أن نتيجة المباراة ستلعب دورًا مهمًا في تحديد بطل الدوري، حيث أن فوز الهلال يقربه من اللقب، في المقابل يحتاج النصر لتحقيق الفوز أيضًا حتى يواصل حملة الدفاع عن لقبه للموسم الثاني على التوالي.





ويمثل الديربي مواجهة بين أقوى هجوم وهو الهلال بتسجيله 52 هدفًا، أمام أقوى دفاع، حيث استقبل النصر 16 هدفًا فقط، في شباكه خلال 22 مباراة، مما يعني صعوبة توقع الطرف الفائز بين الجانبين، لامتلاك كل فريق ما يؤهله للتسجيل أولًا ومن ثم حماية مرماه والدفاع عنه ثانيًا. من أجل إما فوز نصراوي يشعل المنافسة أو انتصار هلالي ينهي كل شيء.





وتحوم الشكوك حول مشاركة البرازيلي مايكون مدافع النصر، بسبب إجراءات العزل الاحتزازي ضمن بروتوكول وزارة الرياضة والصحة.



