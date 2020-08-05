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تعليم

لطلاب الثانوية العامة 2020 .. فتح موقع التنسيق غدا عبر هذا الرابط

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 09:11 ص
تنسيق الثانوية العامة
تنسيق الثانوية العامة 2020
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نهلة الشربيني
أكد الدكتور سيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه سيتم فتح موقع التنسيق لطلاب الثانوية العامة يوم 6 أغسطس المقبل لبيدأ الطلاب التسجيل لخوض اختبارات القدرات والتي من المقرر انعقادها يوم 8 أغسطس وحتى يوم 20 من الشهر نفسه.


وأضاف "عطا"، في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، أنه الكليات ستتخذ كافة الإجراءات الاحترازية لاختبارات القدرات وفقا لتوصيات المجلس الأعلى للجامعات والتي من خلالها تلتزم كل كلية باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لحماية الطلاب من عدوى كورونا.

 
وأشار إلى أن وزير التعليم العالي وجه أعضاء المجلس الأعلى للجامعات بمتابعة  اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة لعام 2020 وتنفيذ الإجراءات الاحترازية بها.

ويمكن التسجيل لاختبارات القدرات عبر هذا الرابط


وقد اعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لهذا العام 2020، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تنظيم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها، اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة، وإتاحت الوزارة الفرصة أمام أبنائنا الطلاب؛ لتسجيل اختبارات القدرات إلكترونيًا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت وذلك خلال الفترة من يوم السبت الموافق 8/8/2020 حتى يوم الخميس الموافق 20/8/2020.
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