قصة مباراة في الستينيات.. خدعة شيطانية تسقط الهلال برباعية أمام النصر

واستأنفت منافسات الدوري السعودي أمس، الثلاثاء، بعد توقف دام أكثر من 4 أشهر، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، تحت اسم "عيدنا عيدين" احتفاءً بشفاء الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك.





وقبل هذه المواجهة المرتقبة، سلطت صحيفة "الرياضية" السعودية، الضوء على مواجهات النصر والهلال، التي لا تخلو من الأحداث المثيرة خارج وداخل الملعب، بسبب الندية الشديدة بين الفريقين العاصميين، ولاسيما أن بعض المباريات كانت تحسم مسار الألقاب خاصة الدوري.

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ونشرت الصحيفة قصة طريفة بين الفريقين في الستينات، عنوانها: " خدعة نصراوية تسقط الهلال برباعية" فماذا حدث؟.





أوهم فريق النصر، معسكر الهلال بإصابة مهاجمه محمد العبدلي بكسر في قدمه، وذلك قبل مباراة الفريقين، ببط ولة المملكة على درع وزارة العمل، وقاموا بوضع جبيرة من الجبس له لحبك الخدعة.





وفوجئ الهلال بأن العبدلي هو أول من دخل أرض الملعب، مما تسبب في إرباك دفاع الهلال الذي تلقى رباعية، منها "هاتريك" بتوقيع صاحب القدم المكسورة، لتنتهي المباراة بفوز النصر بنتيجة 4-1.







ويتصدر الهلال جدول ترتيب فرق الدوري السعودي للموسم الحالي، برصيد 51 نقطة، متفوقًا بفارق 6 نقاط عن النصر حامل اللقب الذي يحتل المركز الثاني بـ 45 نقطة.



