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رياضة

أهلي جدة يفوز على الحزم 4-2 في الدوري السعودي

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 10:28 م
أهلي جدة
أهلي جدة
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إسماعيل محمود
فاز فريق أهلي جدة على نظيره الحزم بأربعة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لبطولة الدوري السعودي.

افتتح عبدالرحمن غريب التسجيل لأهلي جدة في الدقيقة الثالثة، قبل أن يضاعف السوري عمر السومة النتيجة للأهلي في الدقيقة 50.

وفي الدقيقة 65 سجل كارلوس ستراندبيرج الهدف الأول للحزم، ثم عادل كافو النتيجة لفريقه في الدقيقة 68.

وفي الدقيقة 86 سجل هيثم عسيري الهدف الثالث للأهلي، أعقبه يوسف الحربي بهدف رابع في الدقيقة 88.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي أهلي جدة للنقطة 40، بينما توقف رصيد نادي الحزم عند  24 نقطة في المركز الثاني عشر.
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