الهلال الأحمر العراقي يعلن إصابة 10 عراقيين بانفجار بيروت

أعلن الهلال الأحمر العراقي، اليوم الأربعاء، إصابة 10 عراقيين جراء الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت أمس.





ووفقا لـ "السومرية نيوز" العراقية، أعلنت جمعية الهلال الأحمر العراقي أن"مكتب الهلال الأحمر في بيروت سجل جرح عشرة مواطنين عراقيين حتى الان أغلبهم في حالة مستقرة"، مشيرةً إلى "تخصيص رقم هاتف خاص بالجالية العراقية لطلب المساعدة الطبية 0096170600349".





وأضافت الجمعية في بيانها، أنه "نتيجة زخم الإصابات في بيروت فقد خصصت الجمعية مركز الإخاء الطبي في ضاحية بيروت الجنوبية لمعالجة العراقيين وتكفلت بعلاج المصابين".





وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الصحة اللبناني حمد حسن، ارتفاع عدد ضحايا الانفجار المدمر الذي وقع أمس في الميناء البحري للعاصمة بيروت، ليبلغ 78 قتيلا ونحو 4 آلاف جريح حتى الساعة.





وقال وزير الصحة اللبناني – في تصريح اليوم – إن هناك اتصالات عديدة يجريها المواطنون اللبنانيون للسؤال عن مفقودين بالعشرات وجرحى جراء الانفجار، مشيرا إلى أن الوضع في لبنان بالغ التعقيد وأكبر من قدرة أي دولة على التعامل معه بمفردها.





وأشار إلى أن وزارة الصحة قامت على وجه السرعة بتحضير لوائح بالمواد والمستلزمات الطبية التي هي في أمس الحاجة إليها، وقامت بإرسالها إلى عدد من الدول التي عرضت تقديم المساعدة إلى لبنان، لاسيما وأن مستودعات الأدوية واللقاحات التي تقع على مقربة من ميناء بيروت تعرضت لأضرار جسيمة جراء الانفجار.





وجدير يالذكر أن انفجارا هائلا وقع أمس الثلاثاء، في مرفأ بيروت أسفر عن عشرات القتلى وآلاف الجرحى وحدوث أضرار مادية بالغة، فيما أعلن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان بيروت "مدينة منكوبة" ورفع توصية إلى الحكومة لإعلان حالة الطوارىء.