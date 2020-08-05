AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الهلال الأحمر العراقي يعلن إصابة 10 عراقيين بانفجار بيروت

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 09:52 ص
صدى البلد
Advertisements
دعاء أبوهشيمة
أعلن الهلال الأحمر العراقي، اليوم الأربعاء، إصابة 10 عراقيين جراء الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت أمس.

ووفقا لـ "السومرية نيوز" العراقية، أعلنت جمعية الهلال الأحمر العراقي أن"مكتب الهلال الأحمر في بيروت سجل جرح عشرة مواطنين عراقيين حتى الان أغلبهم في حالة مستقرة"، مشيرةً إلى "تخصيص رقم هاتف خاص بالجالية العراقية لطلب المساعدة الطبية 0096170600349".

وأضافت الجمعية في بيانها، أنه "نتيجة زخم الإصابات في بيروت فقد خصصت الجمعية مركز الإخاء الطبي في ضاحية بيروت الجنوبية لمعالجة العراقيين وتكفلت بعلاج المصابين".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الصحة اللبناني حمد حسن، ارتفاع عدد ضحايا الانفجار المدمر الذي وقع أمس في الميناء البحري للعاصمة بيروت، ليبلغ 78 قتيلا ونحو 4 آلاف جريح حتى الساعة.

وقال وزير الصحة اللبناني – في تصريح اليوم – إن هناك اتصالات عديدة يجريها المواطنون اللبنانيون للسؤال عن مفقودين بالعشرات وجرحى جراء الانفجار، مشيرا إلى أن الوضع في لبنان بالغ التعقيد وأكبر من قدرة أي دولة على التعامل معه بمفردها.

وأشار إلى أن وزارة الصحة قامت على وجه السرعة بتحضير لوائح بالمواد والمستلزمات الطبية التي هي في أمس الحاجة إليها، وقامت بإرسالها إلى عدد من الدول التي عرضت تقديم المساعدة إلى لبنان، لاسيما وأن مستودعات الأدوية واللقاحات التي تقع على مقربة من ميناء بيروت تعرضت لأضرار جسيمة جراء الانفجار.

وجدير يالذكر أن انفجارا هائلا وقع أمس الثلاثاء، في مرفأ بيروت أسفر عن عشرات القتلى وآلاف الجرحى وحدوث أضرار مادية بالغة، فيما أعلن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان بيروت "مدينة منكوبة" ورفع توصية إلى الحكومة لإعلان حالة الطوارىء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب انفجار بيروت.. انهيار مبنى من 3 طوابق.. والصليب الأحمر يطلق استنفارا عاما

بسبب انفجار بيروت.. تضرر السفارة الروسية في لبنان وإصابة أحد موظفيها

مدير كهرباء لبنان في حالة حرجة نتيجة إصابته في انفجار مرفأ بيروت

إصابة أفراد من طاقم السفارة الألمانية وعناصر من اليونيفيل في انفجار بيروت

موجتها الانفجارية وصلت إلى 40 كيلومترا.. شاهد عيان من بيروت يتحدث لصدى البلد

ترشيحاتنا

فرنسا ترسل أطنانا من المساعدات الطبية إلى لبنان

على حطام المسجد.. رفع الأذان من فوق الركام بعد انفجار بيروت .. فيديو

البنتاجون يرد على وصف ترامب انفجار بيروت بـ الهجوم

تبدو جديدة مرة أخرى.. حيل مذهلة لتنظيف أدوات المطبخ

الموضوع مالوش علاج.. شهيرة تكشف الحالة الصحية لـ محمود ياسين.. فيديو

زوجها ووالدته خلصا عليها.. أهل عروسة دكرنس يطالبون بالقصاص.. شاهد

AdvertisementS

هل ينادى يوم القيامة على البشر باسم الأم أم الأب؟.. الإفتاء تجيب

وزير المالية: تيسيرات جديدة لحاملى البطاقات التموينية فى المبادرة الرئاسية لدعم المستهلك المصرى

لطلاب الثانوية العامة 2020 .. فتح موقع التنسيق غدا عبر هذا الرابط

الموضوع مالوش علاج.. شهيرة تكشف الحالة الصحية لـ محمود ياسين.. فيديو

هذه الفئة لا يغفر الله لها مهما بلغ استغفارها.. علي جمعة يكشف عنهم

في عيد ميلاد لقاء سويدان.. عمرها الحقيقي وعدد زيجاتها ومأساة وحيدة في حياتها

السيسي يعزى الرئيس اللبناني هاتفيا في ضحايا انفجار بيروت

لراغبي الالتحاق بجامعة بدر.. تعرف على المصروفات والحد الأدنى للقبول بكلياتها

400 جنيه حد أدنى لأي عقد إيجار قديم أقل من 60 سنة.. مشروع قانون

نشرة الفن| نقل نادين نجيم إلى المستشفى.. وتدمير بيت إليسا بسبب انفجار بيروت.. وهجوم على محمد رمضان

حكم الدين في كثرة خروج الريح حتى أثناء الصلاة.. الإفتاء تجيب

البنتاجون يرد على وصف ترامب انفجار بيروت بـ الهجوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السيدات أكثر عرضة .. فيروس كورونا يصيب بالاكتئاب بعد الشفاء منه

في عيد ميلادها.. إطلالات تبرز جمال لقاء سويدان

بعد نجاتها من الإنفلونزا الإسبانية.. معمرة 105 أعوام تحتفل بتغلبها على كورونا