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أخبار العالم

كارثة جديدة في لبنان.. تحذير من انهيار مئات المباني

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 10:01 ص
ملامح الهلع والصدمة
ملامح الهلع والصدمة حلت بالجميع
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محمد علي
أدت الموجات الانفجارية التي سببتها نترات الأمونيوم في ميناء بيروت إلى دمار واسع في المباني والمنشآت الخاصة والعامة والمركبات في العاصمة اللبنانية، وفق ما ذكرت صحف لبنانية.

كما أدى الانفجار إلى سقوط عشرات الضحايا فوق السبعين قتيلًا وأكثر من 4000 جريح.




وفي السياق، أطلقت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة بلبنان تحذيرها من انهيار عقارات أخرى جراء الموجة الانفجارية الهائلة التي كونت أعمدة دخان وصوت مرعب، سمعه أهالي القرى والضواحي المجاورة لبيروت من على بعد أكثر من 40 كيلومتر.

وقالت النقابة: نحذّر من احتمال انهيار مبانٍ في بيروت، وأصدرت  النقابة بيان قالت فيه: نأسف للحدث الكارثي الذي حلّ بالعاصمة بيروت، وهو كما يبدو نتيجة إهمال متراكم في جميع إدارات الدولة منذ سنوات حتّى الآن، ونسأل الله أنّ يتغمّد الشهداء بواسع رحمته، وأن يمنّ على المصابين والمنكوبين بالشفاء العاجل".




واضافت : نحذّر من احتمال حصول كوارث انهيار مبانٍ في بيروت بعد الانفجار الضّخم الذي حصل، وبخاصّة في الأحياء الشعبيّة المحيطة بمكان الانفجار، ولا سيّما في منطقة الأشرفية، حيث المباني قديمة، وهناك المئات منها مهدّد بالسقوط أصلًا، في ظلّ غياب كليّ لأعمال الصيانة والترميم منذ سنوات عديدة، بسبب الإمكانات الضعيفة أو شبه المعدومة لأصحابها، وخصوصًا في السنوات الأخيرة التي ضربت فيها الأزمة الاقتصادية".

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