كارثة جديدة في لبنان.. تحذير من انهيار مئات المباني

واضافت : نحذّر من احتمال حصول كوارث انهيار مبانٍ في بيروت بعد

الذي حصل، وبخاصّة في الأحياء الشعبيّة المحيطة بمكان الانفجار، ولا سيّما في منطقة الأشرفية، حيث المباني قديمة، وهناك المئات منها مهدّد بالسقوط أصلًا، في ظلّ غياب كليّ لأعمال الصيانة والترميم منذ سنوات عديدة، بسبب الإمكانات الضعيفة أو شبه المعدومة لأصحابها، وخصوصًا في السنوات الأخيرة التي ضربت فيها الأزمة الاقتصادية".