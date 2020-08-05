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أخبار العالم

فرنسا ترسل أطنانا من المساعدات الطبية إلى لبنان

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 08:32 ص
لبنان
لبنان
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أ ش أ
أعلن الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" إرسال اطنان من المساعدات الطبية إلى لبنان تضامنا معه بعد الانفجارين الضخمين اللذين وقعا في مرفأ العاصمة بيروت وأسفرا عن مقتل 78 شخصا وإصابة الآلاف.

وقال "ماكرون" في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إنه "يعبر عن تضامنه الأخوي مع اللبنانيين بعد الانفجار الذي أسفر عن قدر كبير من الضحايا ووقوع أضرار مادية جسيمة في بيروت وإن فرنسا تقف إلى جانب لبنان دائما".

وأضاف الرئيس الفرنسي أن مساعدات وإمكانات فرنسية سيتم إرسالها في اسرع وقت ممكن إلى لبنان، فضلا عن أطنان من المعدات الطبية.. مؤكدا أن أطباء الطوارئ سيصلون إلى بيروت في أقرب وقت ممكن لتعزيز المستشفيات اللبنانية.
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