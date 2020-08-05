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تصل لـ 35 درجة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس وعن سقوط أمطار خفيفة

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 10:12 ص
حالة الطقس
حالة الطقس
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فرح علاء الخولي
قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد، إن درجات الحرارة تشهد انخفاض طفيف اليوم، حيث ستصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة إلى 35 درجة.

وتابعت الدكتورة إيمان شاكر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التلفزيون المصري، أنه يسود البلاد طقس معتدل على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة القاهرة والوجه البحري، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

واوضحت انه اعتبارا من الغد هناك ارتفاع طفيف في درجات الحرارة مرة أخرى، موضحة أننا متأثرين بمنخفض الهند الموسمي، وهو الذي يؤدي إلى رفع نسبة الرطوبة، حيث تصل إلى 85% على القاهرة والوجه البحري.

 واشارت إلى أن هناك فرص لسقوط أمطار رعدية خفيفة على مناطق بأقصى جنوب البلاد، مثل منطقة حلايب وشلاتين، لافتة الى ان هناك نشاط للرياح مثير للاتربة.

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