محافظ الإسكندرية يستقبل سعفان لتفقد منظومة التحول الرقمي بالقوى العاملة

وصل وزير القوي العاملة محمد سعفان، منذ قليل ديوان عام محافظة الإسكندرية في إطار جولاته الميدانية للمحافظات، وكان في استقباله المحافظ اللواء محمد الشريف ، حيث من المقرر أن يتفقدا الربط الالكتروني لمراكز التدريب ضمن منظومة التحول الرقمي بمديرية القوي العاملة بالمحافظة.

كما يتفقد ورشة الخياطة بمركز تدريب محرم بك، ومتابعة إنتاج الكمامات المعالجة كيميائيا والمطابقة للمواصفات القياسية لوزارة الصحة، ثم يتوجه إلى مكتب تراخيص عمل الأجانب بالمنطقة الحرة الاستثمارية لتفقد عملية الربط الإلكتروني ضمن المنظومة ، وذلك بحضور ياسر سعيد مدير المديرية والمسئولين بها.