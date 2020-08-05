حي شرق الإسكندرية يغلق 8 مقاه بشارعي الفتح والإذاعة لمخالفتهم الإجراءات الاحترازية

شنت الأجهزة المعنية بحي شرق الإسكندرية، حملات موسعة على المقاهي والكافيهات والمحلات، للتأكد من اتباعها الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.





وفي حي شرق، برئاسة محارب هيلع، شن الحي حملة موسعة أسفرت عن غلق ثمان مقاهي بشارعي الفتح والإذاعة لعدم التزامهم بالإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة للحد من فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، والتي أقرها التي قبل مجلس الوزراء لعودة ممارسة المقاهي نشاطها منذ انتشار جائحة كورونا.





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حيث تم تنفيذ القرارات الصادرة ضد هذه المقاهي وذلك بتأمين من قوات قسم شرطة الرمل.







وذكر الحي في بيان أنه يُتابع حي شرق من خلال شنّ حملات يوميًا على مدار اليوم مدى تطبيق المقاهي والمطاعم للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وتوجيه الإنذارات للمخالفين.





وتم التنبيه على باقي المقاهي بالالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات سواء من الرواد أو العاملين داخل المقاهي والمطاعم، فضلا عن التأكد من توافر جميع أدوات التعقيم والمنظفات، وعدم استخدام الألعاب أو الشيش والالتزام بالمواعيد.





يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بمتابعة مدى التزام المقاهى والمطاعم بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.