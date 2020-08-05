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محلل سياسي: بيروت لن تتمكن من تخطى النكبة قبل سنوات عديدة.. فيديو

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 11:18 ص
صدى البلد
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آيات أحمد

قال المحلل السياسي، لقمان سليم: إنه إن كان هناك تشبيه يصف المشهد هو الخراب، فبيروت اليوم ليست ميدنة منكوبة فقط ولكن بيروت لن تتمكن من القيام مما أصابها بالأمس من تفجيرات قبل سنوات عديدة.

 

وأضاف أن هناك مئات المفقودين ومازال البحث جارى عنهم وهناك قتلى وجرحى ودمار كبير، مشيرًا إلى أنه علينا أن ننتبه ان مرفأ بيروت كان يعمل به آلاف من المواطنين واليوم نحن أمام الآلاف ممن فقدوا اعمالهم.

 

وتابع أن ما حدث هو خراب عميق ولا أحد يدرى كيف يمكن للبنان فى ظل تلك الحكومة أن يخرج منه.


أدت الموجات الانفجارية التي سببتها نترات الأمونيوم في ميناء بيروت إلى دمار واسع في المباني والمنشآت الخاصة والعامة والمركبات في العاصمة اللبنانية، وفق ما ذكرت صحف لبنانية.


كما أدى الانفجار إلى سقوط عشرات الضحايا فوق السبعين قتيلًا وأكثر من 4000 جريح.


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