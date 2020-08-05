أسما شريف منير تطلب الدعاء للشعب اللبناني

علّقت الإعلامية أسما شريف منير على الانفجار الأليم الذي وقع أمس بالعاصمة اللبنانية.





وكتبت أسما شريف منير من خلال حسابها الشخصي "انستجرام": اسألكم الدعاء للبنان و شعب لبنان بسبب هذا الحادث القاسي ..و اسألكم الدعاء بالشفاء لكل مصاب و الدعاء و الفاتحه على روح كل شهيد، اللهم إحفظ لبنان و كل البلاد العربيه #بيروت " .





وقال رئيس الصليب الأحمر اللبناني لقنوات تليفزيونية محلية، اليوم الأربعاء، إن عدد القتلى جراء الانفجار الهائل الذي هز بيروت أمس الثلاثاء بلغ 100 وإن مزيدًا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض.