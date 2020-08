كارثة.. إبراهيم سعيد يعلق على انفجار بيروت

View this post on Instagram

‏حفظ الله شعب ‎#لبنان وخالص عزائي للجميع وتمنياتي بالشفاء العاجل للجرحى انفجار كارثي واستهتار بأرواح الناس اللهم احفظ#لبنان وشعبه #مصر#لبنان ‎#بيروت_لبنان