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رياضة

كارثة.. إبراهيم سعيد يعلق على انفجار بيروت

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 11:37 ص
ابراهيم سعيد
ابراهيم سعيد
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ميرنا محمود
علق  ابراهيم سعيد لاعب النادي الاهلي السابق على الانفجار الأليم  الذي وقع أمس في العاصمة اللبنانية. 

وكتب ابراهيم   عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": ‏حفظ الله شعب لبنان وخالص عزائي للجميع وتمنياتي بالشفاء العاجل للجرحى، انفجار كارثي واستهتار بأرواح الناس 
اللهم احفظ#لبنان وشعبه

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وتسبب انفجار بيروت، في دمار هائل بالمباني السكنية والمتاجر والسيارات على بعد عشرات الكيلومترات من موقع الحادث في مرفأ بيروت. 

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" أن الانفجار أدى إلى سقوط آلاف الجرحى".

وقال مراسل فرانس24 شربل عبود إن الصوت سُمع في مناطق تبعد نحو أربعين إلى خمسين كيلومترًا من العاصمة. 


وأفاد المراسل أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الانفجار نجم عن حريق شب في أحد مستودعات العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت، ويبدو أنه كان يحتوي على كمية كبيرة من المفرقعات.

ووردت أنباء عن وقوع عدد كبير من الجرحى إلى جانب أضرار مادية كبيرة في السيارات والمركبات والمباني المحيطة بمنطقة الميناء.
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