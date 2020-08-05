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أخبار العالم

عون ودياب: سنلاحق المسئولين عن الانفجار.. العقاب بانتظارهم

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 01:04 م
عون ودياب
عون ودياب
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محمد علي
في تصريحات جديدة، تعهد الرئيس اللبناني العماد ميشيل عون ورئيس الحكومة حسان دياب برفع آثار الخراب الذي طال لبنان متوعدين المقصرين بأشد العقاب، وفق ماذكرت وسائل إعلام لبنانية.

قال عون، إن الحكومة في لبنان لديها إصرار على السير في التحقيقات وكشف الملابسات في أسرع وقت ممكن، في رسالة طمأنة  للشعب المنكوب.

وتوعد عون المتورطين أو المسئولين عن الحادثة الكبرى بأشد العقوبات، مشيدًا في الوقت نفسه بعمل الأجهزة الأمنية والفرق الطبية.

ودعا عون لإجراء عاجل، حيث قال "أدعو الهيئة العليا للإغاثة لإجراء مسح شامل للأضرار وتقييم المساعدات اللازمة.

وناشد عون العالم وقال "ندعو الدول للإسراع بمساعدتنا في علاج الجرحى وإصلاح الأضرار التي لحقت بالمرفأ والعاصمة بيروت".

وتزامنًا مع حديث الرئيس عون تحدث الرئيس دياب، وقال إن ماحدث في لبنان يعد "مصيبة كبرى" ، مؤكدًا "إن ملف التحقيق في الانفجار يجب أن يكون أولوية والنتائج يجب أن تكون سريعة". 

وأكد دياب ما أكد عليه عون، بإطلاق عملية سريعة لمسح الأضرار وإصلاحها وإطلاق مساعدات عاجلة لمساعدة الناس.

ودعا دياب كافة القوى السياسية لوقف التجاذبات والتركيز على معالجة تداعيات الانفجار.
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