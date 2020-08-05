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اقتصاد

المالية تنفي استبعاد المستفيدين بـ "ما يغلاش عليك" من بطاقات التموين

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 01:08 م
صدى البلد
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محمد يحيى

أكدت وزارة المالية، أن عمليات تنقية البطاقات التموينية التي تجريها الحكومة بغرض توصيل الدعم لمستحقيه عبر وزارة التموين والتجارة الداخلية، مؤكدة أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحفيز الاستهلاك ودعم المواطنين تحت عنوان "ما يغلاش عليك" ليس لها علاقة بذلك الإجراء.


أوضح تقرير صادر عن وزارة المالية، أن عملية تنقية البطاقات التموينية تخضع لقواعد منظمة تضعها "التموين"، لاستبعاد أو استحقاق بعض الفئات.


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ونفت "المالية" صحة ما يتم تداوله بشأن استبعاد محدودي الدخل المستفيدين من "ما يغلاش عليك" من الدعم التمويني.


وذكرت الوزارة أن البطاقات التموينية تستفيد بخصم إضافي نسبته 10% للاستفادة من تلك المبادرة.


ووضعت الوزارة آليات للحماية من التلاعب في أسعار السلع بتلك المبادرة أبرزها التواصل علي الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك ورقمه 15303 أو الهاتف المحمول 0100000329 ، للإبلاغ عن محاولات استغلالهم أو التلاعب في أسعار السلع أو جودتها.

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